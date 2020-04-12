О чистоте души и светлой памяти

Источник материала: Единство

Однако что мы видим в этих контейнерах и на контейнерных площадках? Кресты и надгробья прямо с фотографиями усопших с немым укором взирают на нас из мусорных баков. Возможно, рабочие производили замену памятников и не подумали о том, чтобы снять фотографию, но оправдания такому кощунству быть не может, равно как и нахождению православного креста среди отходов.

Но не только это вызывает негодование и возмущение. Некоторые люди после наведения порядка в своих домах вывозят все ненужные им вещи на кладбище. Особенно «достается» кладбищам, расположенным вблизи автомобильных дорог, после выходных. Что только не привезли наши граждане на кладбище у д. Стайки. Здесь и ковры, подушки, одежда, лыжи, санки и прочая домашняя утварь, инвентарь. Это сотворили не пришельцы, а наши граждане, борисовчане. Может, все же мы будем людьми? И перед грядущими светлыми праздниками задумаемся о себе, о своих близких, живых и уже ушедших от нас, и ответим на вопрос: я человек или..?

Да, работники сельсовета уберут все вокруг кладбища, помогут организации, но осадок останется надолго.

Е. КРЮЧЕК, председатель Неманицкого сельисполкома