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Экзамен призывников – на отлично!

12.04.2020 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

И это не случайно. По оценке руководства оргструктуры города Минска и Минской области ДОСААФ, борисовская организация выполняет госзаказы по обучению водителей и радиотелеграфистов только с высоким качеством. Подтверждение этому – Почетная грамота и первое место по итогам прошедшего года.

Председатель Борисовской ООС ДОСААФ полковник в отставке Владимир Карташов, выступая перед призывниками, отметил, что главными звеньями в процессе обучения водителей являются слаженный коллектив, опытные преподаватели и мастера производственного обучения, а также совершенная учебная и материальная база. Все это — залог высоких результатов. В выступлении им были отмечены преподаватель высшей категории Александр Никулин, мастера производственного обучения Владимир Лавров и Ринат Хакимов. Среди курсантов лучшими стали Егор Сабело, Влад Славошевский, Дмитрий Курач, Юрий Садовский, Денис Скурат и другие. Руководитель ДОСААФ поблагодарил выпускников за хорошую учебу, успешную сдачу квалификационного экзамена и пожелал достойной службы на благо Республики Беларусь.

По словам выпускников, они получили хорошую знания теоретическую подготовку и уверенные навыки управления транспортным средством. С интересом будущие военнослужащие участвовали в различных тематических мероприятиях, встречах с ветеранами вооруженных сил и специалистами-водителями, посетили экспозиции местного краеведческого музея. Запоминающимся стал День ДОСААФ, на праздновании которого ребята заняли почетные места в зрительном зале.

Работа по выполнению государственно-значимых задач оборонного общества в Борисовской оргструктуре ДОСААФ будет продолжена и в предстоящий учебный период.

 
Теги: Минск
 
 
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Более четырех месяцев провели в классах и на автодромах призывники военного комиссариата, направленные в Борисовскую оргструктуру ДОСААФ для получения...
 
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