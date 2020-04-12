Около 150 человек прошли по центру Бреста в масках и с баннером «Нет заводу АКБ»

Источник материала: Tut.by

12 апреля около 150 человек прошли по центральным улицам Бреста с лозунгами и баннером «Нет заводу АКБ».





Противники аккумуляторного завода вышли на площадь Ленина около 12.00. В общей сложности собралось около 150 человек, сообщил TUT.BY правозащитник Владимир Величкин.



Участники шествия пришли в масках, а также старались соблюдать дистанцию и ПДД

Выступая перед присутствующими, один из лидеров протеста Дмитрий Бекалюк через громкоговоритель напомнил о том, что в прошлом году во время визита в Брест президент Александр Лукашенко сказал, что брестчане «будут решать, быть ли этому заводу и каким будет этот завод» . При этом 9 апреля, несмотря на продолжающиеся протесты, проект строительства аккумуляторного завода под Брестом получил положительное заключение государственной экологической экспертизы .

— Нам дали посыл: люди ничего не решают, — сказал Дмитрий Бекалюк.





После его выступления на площадь вышли сотрудники милиции, которые по громкоговорителю предупредили собравшихся об ответственности за участие в несанкционированном мероприятии. Люди встретили их свистом и криками «Позор».





Затем участники протеста прошли колонной по маршруту: площадь Ленина — улица Пушкинская — Советская — площадка возле ЦУМа. Во время шествия люди развернули баннер «Нет заводу АКБ», а также скандировали: «No pasaran» (с исп. «не пройдут» — политический лозунг, выражающий твердое намерение защищать свою позицию), «Чиновников на нары», «Нет заводу АКБ».

Шествие закончилось на площади у Центрального универмага. По предварительной информации, обошлось без задержаний, сообщил TUT.BY правозащитник Роман Кисляк.





Что вообще происходит?

Напомним, аккумуляторный завод строит на промышленной площадке «Аэропорт» в свободной экономической зоне «Брест» ООО «АйПауэр». Жители Бреста и нескольких деревень Брестского района считают, что предприятие угрожает их здоровью. С 25 февраля 2018 года каждое воскресенье на площадь Ленина в Бресте приходят противники строительства аккумуляторного завода, которые общаются и обмениваются последними новостями о строительстве предприятия.

Истории протестующих против строительства завода и хроники самого протеста можно прочесть здесь .

14 июня Брестский облисполком опубликовал на своем сайте распоряжение губернатора Лиса о приостановлении строительства аккумуляторного завода «до устранения выявленных нарушений». 17 июня областной комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды приостановил разрешение заводу на выброс загрязняющих веществ в атмосферу.





2 июля стало известно, что Генпрокуратура по поручению президента проводит проверку по ситуации со строительством и вводом в эксплуатацию аккумуляторного завода в Бресте. В производство приняты уголовные дела, возбужденные Комитетом государственной безопасности по ст. 430 (Получение взятки) и 431 (Дача взятки) Уголовного кодекса Беларуси в отношении руководителя ООО «ПАК-управление» Виктора Лемешевского, главного бухгалтера ООО «Белинвестторг-Сплав» Светланы Лемешевской, бывшего директора ООО «Белинвестторг-Сплав» Сергея Охремчука, заместителя директора ООО «Белинвестторг-Сплав» Ивана Покислюка. 1 июля их заключили под стражу. Теперь Лемешевского, по некоторым данным, выпустили. Кроме того, в ходе следствия будет дана правовая оценка действиям и других должностных лиц, в том числе представителей государственных органов.

21 ноября председатель Брестского горисполкома Александр Рогачук посетил аккумуляторный завод, чтобы проверить, работает предприятие или простаивает. Предприятие не работает, станки стоят. Сейчас на заводе официально остались около 25 человек: представители администрации «АйПауэра», кадровики и техперсонал, который следит за простаивающими участками.

27 февраля «АйПауэр» подал документы по аккумуляторному заводу на государственную экологическую экспертизу. Общественная провалилась.

9 апреля «АйПауэр» получил положительное заключение государственной экологической экспертизы по проекту строительства аккумуляторного завода.