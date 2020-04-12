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Около 150 человек прошли по центру Бреста в масках и с баннером «Нет заводу АКБ»
12.04.2020 14:50 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
12 апреля около 150 человек прошли по центральным улицам Бреста с лозунгами и баннером «Нет заводу АКБ».
Противники аккумуляторного завода вышли на площадь Ленина около 12.00. В общей сложности собралось около 150 человек, сообщил TUT.BY правозащитник Владимир Величкин.
Выступая перед присутствующими, один из лидеров протеста Дмитрий Бекалюк через громкоговоритель напомнил о том, что в прошлом году во время визита в Брест президент Александр Лукашенко сказал, что брестчане
— Нам дали посыл: люди ничего не решают, — сказал Дмитрий Бекалюк.
После его выступления на площадь вышли сотрудники милиции, которые по громкоговорителю предупредили собравшихся об ответственности за участие в несанкционированном мероприятии. Люди встретили их свистом и криками «Позор».
Затем участники протеста прошли колонной по маршруту: площадь Ленина — улица Пушкинская — Советская — площадка возле ЦУМа. Во время шествия люди развернули баннер «Нет заводу АКБ», а также скандировали: «No pasaran» (с исп. «не пройдут» — политический лозунг, выражающий твердое намерение защищать свою позицию), «Чиновников на нары», «Нет заводу АКБ».
Шествие закончилось на площади у Центрального универмага. По предварительной информации, обошлось без задержаний, сообщил TUT.BY правозащитник Роман Кисляк.
Что вообще происходит?
Напомним, аккумуляторный завод строит на промышленной площадке «Аэропорт» в свободной экономической зоне «Брест» ООО «АйПауэр». Жители Бреста и нескольких деревень Брестского района считают, что предприятие угрожает их здоровью. С 25 февраля 2018 года
Истории протестующих против строительства завода и хроники самого протеста можно прочесть
14 июня Брестский облисполком опубликовал на своем сайте
2 июля стало известно, что Генпрокуратура по поручению президента
21 ноября председатель Брестского горисполкома Александр Рогачук
27 февраля «АйПауэр»
9 апреля «АйПауэр» получил
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Люди скандировали: «No pasaran», «Чиновников на нары», «Нет заводу АКБ».
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