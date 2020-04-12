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Столичные предприятия осваивают принципы работы "Индустрии 4.0"
12.04.2020 17:18 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTМодернизация с уклоном в интеллект! Столичные предприятия осваивают принципы работы "Индустрии 4.0". Здесь все сложно, но одновременно как в футболе просто: в цехах минимум людей, а роботизированным производством можно управлять дистанционно - хоть за тысячи километров. Специалистов для "умных заводов" уже готовят в Минске, а заодно просчитывают экономический эффект. О промышленной эволюции поговорим на старте программы (видео)
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Модернизация с уклоном в интеллект! Столичные предприятия осваивают принципы работы "Индустрии 4.0". Здесь все сложно, но одновременно как в футболе просто: в цехах...
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