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Маломерный флот к сезону готов?

12.04.2020 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

— Суда не старше десяти лет, оснащенные моторами до 30 лошадиных сил, такое освидетельствование проходят раз в три года, — рассказывает госинспектор Борисовского участка Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) Сергей Мытник. — Суда с мотором свыше 30 л. с., а также гидроциклы техническое освидетельствование проходят раз в два года. Ну а суда старше десяти лет обязаны освидетельствоваться ежегодно.

— Сергей Петрович, напомните, что должно быть представлено инспектору во время технического освидетельствования?

— Судно, мотор, швартовое приспособление (длиной не менее трех корпусов судна), якорное устройство (любой груз, способный удерживать лодку на месте), черпак, фонарь белого цвета, весла и жилет. Не следует забывать, что при использовании бензиновых двигателей в лодке должен находиться исправный огнетушитель.

— А что касается стоимости технического освидетельствования...

— На сегодня стоимость колеблется от 4 рублей для гребной лодки до 18 рублей 90 копеек за гидроцикл.

Хотелось бы подчеркнуть, что в настоящее время рассматривается вопрос исключения необходимости госрегистрации и классификации, а также технического освидетельствования гребных, моторных маломерных судов, мощность двигателя которых не превышает пяти лошадиных сил, а также парусных маломерных судов длиной не более пяти метров. Такие меры помогут сократить количество маломерных судов, в отношении которых осуществляются административные процедуры, и, соответственно, уделять больше внимания контролю непосредственно на воде.

— Нарушений хватает?

— Среди общего числа нарушений можно выделить два — своеобразные бичи нашего времени. Во-первых — пьянство. Здесь наказание такое же, как и в случае нахождения в нетрезвом виде за рулем: штраф до 50 базовых величин, лишение удостоверения на право управления маломерным судном на 3-5 лет, а также, на усмотрение суда, лишение водительских прав. Логика довольно проста: не умеешь себя вести адекватно на воде — значит, и на дороге тоже.

Второй проблемой является нахождение на судне без спасательного жилета. Летом им жарко, осенью — неудобно, даже несмотря на то, что за это нарушение предусматривается административное наказание.

Жизнь гораздо ценнее удобства, а коль уж вышел на воду, не забывай о собственной безопасности и безопасности других.

Евгений АЛПАТОВ

 
 
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