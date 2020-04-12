|
Оранжевый уровень опасности. 13 апреля по стране ожидается усиление ветра
12.04.2020 16:08 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTОранжевый уровень опасности на завтра объявили белорусские синоптики. Днем 13 апреля по стране ожидается усиление ветра до 20 метров в секунду. Пройдет кратковременный дождь, возможна гроза. Столбик термометра местами поднимется до 23 градусов. А уже со вторника похолодает - местами выпадет мокрый снег.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Оранжевый уровень опасности на завтра объявили белорусские синоптики. Днем 13 апреля по стране ожидается усиление ветра до 20 метров в секунду. Пройдет...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)