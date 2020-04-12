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В Беларуси Пасху встретили более полутора миллиона католиков. Праздничные богослужения можно увидеть и онлайн
12.04.2020 16:08 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВ Беларуси Пасху встретили более полутора миллиона католиков.
Со светлым праздником Воскресения Христова верующих поздравил Президент Александр Лукашенко. В эти минуты в храмах по всей стране продолжаются праздничные богослужения. Увидеть их можно и онлайн.
Отметим, это воскресенье - только начало пасхального времени. Праздник длится в течение 50 последующих дней, главный акцент которых - на предстоящей неделе. В литургии она обозначается как октава Пасхи.
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В Беларуси Пасху встретили более полутора миллиона католиков. Праздничные богослужения можно увидеть и онлайн
В Беларуси Пасху встретили более полутора миллиона католиков. Со светлым праздником Воскресения Христова верующих поздравил Президент Александр Лукашенко. В...
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