Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Беларуси Пасху встретили более полутора миллиона католиков. Праздничные богослужения можно увидеть и онлайн В Беларуси Пасху встретили более полутора миллиона католиков. Со светлым праздником Воскресения Христова верующих поздравил Президент Александр Лукашенко. В...

В Беларуси Пасху встретили более полутора миллиона католиков.Со светлым праздником Воскресения Христова верующих поздравил Президент Александр Лукашенко. В эти минуты в храмах по всей стране продолжаются праздничные богослужения. Увидеть их можно и онлайн.Отметим, это воскресенье - только начало пасхального времени. Праздник длится в течение 50 последующих дней, главный акцент которых - на предстоящей неделе. В литургии она обозначается как октава Пасхи.