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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Минск стал вторым домом для представителей более чем 120 национальностей В столице проживают грузины, латыши, армяне, китайцы, молдаване. Они работают и создают семьи, знакомятся с нашей культурой и, конечно, сохраняют свои национальные...

В столице проживают грузины, латыши, армяне, китайцы, молдаване. Они работают и создают семьи, знакомятся с нашей культурой и, конечно, сохраняют свои национальные традиции. Елена Витко заглянула в гости к тем, кто в белорусской столице чувствует себя как дома (видео).