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Минск стал вторым домом для представителей более чем 120 национальностей
12.04.2020 17:18 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВ столице проживают грузины, латыши, армяне, китайцы, молдаване. Они работают и создают семьи, знакомятся с нашей культурой и, конечно, сохраняют свои национальные традиции. Елена Витко заглянула в гости к тем, кто в белорусской столице чувствует себя как дома (видео).
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В столице проживают грузины, латыши, армяне, китайцы, молдаване. Они работают и создают семьи, знакомятся с нашей культурой и, конечно, сохраняют свои национальные...
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