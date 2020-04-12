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Лунный календарь дачника. 12-18 апреля

12.04.2020 17:04 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

12 апреля - проредите рассаду однолетних цветов. Оставьте самые крепкие и перспективные сеянцы.

13 апреля - подкормите ягодные кустарники органикой.

14 апреля - лучший день для посева цветной капусты, брокколи, кольраби.

15 апреля -  подготовьте грядки к посадкам.

16 апреля - уделите внимание клубнике и землянике, удалите старые усы и листья.

17 апреля - проведите весеннюю стрижку хвойных растений.

18 апреля - обработайте деревья и кустарники от болезней и вредителей.


 
 
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12 апреля - проредите рассаду однолетних цветов. Оставьте самые крепкие и перспективные сеянцы. 13 апреля - подкормите ягодные кустарники органикой. 14 апреля -...
 
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