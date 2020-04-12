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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Лунный календарь дачника. 12-18 апреля 12 апреля - проредите рассаду однолетних цветов. Оставьте самые крепкие и перспективные сеянцы. 13 апреля - подкормите ягодные кустарники органикой. 14 апреля -...

12 апреля - проредите рассаду однолетних цветов. Оставьте самые крепкие и перспективные сеянцы.13 апреля - подкормите ягодные кустарники органикой.14 апреля - лучший день для посева цветной капусты, брокколи, кольраби.15 апреля - подготовьте грядки к посадкам.16 апреля - уделите внимание клубнике и землянике, удалите старые усы и листья.17 апреля - проведите весеннюю стрижку хвойных растений.18 апреля - обработайте деревья и кустарники от болезней и вредителей.