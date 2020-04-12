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Лунный календарь дачника. 12-18 апреля
12.04.2020 17:04 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT12 апреля - проредите рассаду однолетних цветов. Оставьте самые крепкие и перспективные сеянцы.
13 апреля - подкормите ягодные кустарники органикой.
14 апреля - лучший день для посева цветной капусты, брокколи, кольраби.
15 апреля - подготовьте грядки к посадкам.
16 апреля - уделите внимание клубнике и землянике, удалите старые усы и листья.
17 апреля - проведите весеннюю стрижку хвойных растений.
18 апреля - обработайте деревья и кустарники от болезней и вредителей.
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12 апреля - проредите рассаду однолетних цветов. Оставьте самые крепкие и перспективные сеянцы. 13 апреля - подкормите ягодные кустарники органикой. 14 апреля -...
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