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В Минске прошла первая онлайн-свадьба

12.04.2020 19:30 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Минске устроили первую в Беларуси свадьбу в формате онлайн, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости» со ссылкой на «ОНТ».


Фото взято с сайта агентства «Минск-Новости»

Федор Бубен и Вероника Случко вместе объездили более 30 стран и стали первыми в Беларуси, кто провел свадьбу в онлайн-режиме.

Над организацией праздника работала совсем небольшая команда. Ведущие, организаторы и съемочная группа прошли обязательную дезинфекцию.

Гости подключались к торжеству по видеосвязи со всех уголков мира. Единственные, у кого по поводу такой свадьбы возникли вопросы, — родители пары. Для них обещали повторить мероприятие уже в офлайн-режиме.

— Конечно, для родителей будет настоящая свадьба, где они смогут нас обнять и поздравить, глядя прямо в глаза, — поделилась невеста.

Дальше были и первый танец, и конкурсы, и сюрпризы, и неожиданные звездные гости, которые также подключались по видеосвязи. Затем собирали на мальчика и девочку (на номера телефонов жениха и невесты). А букет невесты летел к фото свободных подруг.

В целом все остались довольны. Как оказалось, эмоции прекрасно передаются и через экран.

 
Теги: Минск
 
 
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В Минске устроили первую в Беларуси свадьбу в формате онлайн, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости».
 
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