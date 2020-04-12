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"Главный эфир" о знаковом и непростом времени

12.04.2020 21:59 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Мы переживаем знаковое, непростое время. Так уж сложилось, что теплое весеннее солнце на этот раз стало не просто символом природного возрождения. Оно учит нас быть теплее и ближе друг к другу на безопасном расстоянии. 
И не витать в облаках, а руководствоваться разумом прежде всего. Есть такой термин "весеннее обострение". К сожалению, нынешняя ситуация иногда становится причиной самой настоящей весенней истерии - информационной прежде всего. Разберемся. 
В небе отрабатывают в эти недели белорусский авиаперевозчик и дипломаты. Возвращая и своих, и чужих. Мы показывали трогательные эмоциональные слова людей, которые добираются домой белорусскими авиалиниями. Их можно понять. А сегодня услышим из первых уст, как ведется эта работа. Чего стоит оставаться на крыле, когда мировой рынок авиаперевозок штормит. И еще, конечно, поблагодарим врачей. И в эфире, и в социальных сетях, и в жизни. 
Все это важно, но остается вопрос глобального масштаба. Как будем жить, и главное - что будем есть? Звучит громко, да и хотелось бы, чтобы услышал каждый! Мировые цены на нефть вполне себе выгодные - значит, надо делать запасы для наших НПЗ. Погода позволяет - значит, в полях обязана быть техника. Это наша экономическая и продовольственная безопасность.
Ни в коем случае не принижая безопасность личную, смотрим в будущее. Это, пожалуй, главная мысль большого совещания у Президента. Несколько часов во Дворце Независимости на самом высоком уровне шла настройка медицинской системы. Люди, ресурсы, опыт - все сейчас должно работать без сбоев. 
А вот как это все работает - подробно расскажем в "Главном эфире".

С вами Виктория Сенкевич и Иван Эйсмонт. 

 
 
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Мы переживаем знаковое, непростое время. Так уж сложилось, что теплое весеннее солнце на этот раз стало не просто символом природного возрождения. Оно учит нас быть...
 
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