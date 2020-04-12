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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так "Главный эфир" о знаковом и непростом времени Мы переживаем знаковое, непростое время. Так уж сложилось, что теплое весеннее солнце на этот раз стало не просто символом природного возрождения. Оно учит нас быть...

Мы переживаем знаковое, непростое время. Так уж сложилось, что теплое весеннее солнце на этот раз стало не просто символом природного возрождения. Оно учит нас быть теплее и ближе друг к другу на безопасном расстоянии.И не витать в облаках, а руководствоваться разумом прежде всего. Есть такой термин "весеннее обострение". К сожалению, нынешняя ситуация иногда становится причиной самой настоящей весенней истерии - информационной прежде всего. Разберемся.В небе отрабатывают в эти недели белорусский авиаперевозчик и дипломаты. Возвращая и своих, и чужих. Мы показывали трогательные эмоциональные слова людей, которые добираются домой белорусскими авиалиниями. Их можно понять. А сегодня услышим из первых уст, как ведется эта работа. Чего стоит оставаться на крыле, когда мировой рынок авиаперевозок штормит. И еще, конечно, поблагодарим врачей. И в эфире, и в социальных сетях, и в жизни.Все это важно, но остается вопрос глобального масштаба. Как будем жить, и главное - что будем есть? Звучит громко, да и хотелось бы, чтобы услышал каждый! Мировые цены на нефть вполне себе выгодные - значит, надо делать запасы для наших НПЗ. Погода позволяет - значит, в полях обязана быть техника. Это наша экономическая и продовольственная безопасность.Ни в коем случае не принижая безопасность личную, смотрим в будущее. Это, пожалуй, главная мысль большого совещания у Президента. Несколько часов во Дворце Независимости на самом высоком уровне шла настройка медицинской системы. Люди, ресурсы, опыт - все сейчас должно работать без сбоев.А вот как это все работает - подробно расскажем вС вами Виктория Сенкевич и Иван Эйсмонт.