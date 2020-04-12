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В Минск прибыл самолет с помощью народу Беларуси от президента Узбекистана
13.04.2020 06:30 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTСегодня ночью в Национальный аэропорт Минск прибыл самолет с помощью народу Беларуси от президента Узбекистана Шавката Мирзиеева. Респираторы, перчатки, защитные костюмы, антисептики. Зная о том, что в этот трудный момент многие наши предприятия перепрофилируются на выпуск особо востребованной медицинской продукции, узбекистанская сторона также доставила марлевую ткань и спирт для производства антисептиков. Всего на борту лайнера насчитывалось более 500 тысяч медицинских принадлежностей.
Такой жест как раз-таки очень в духе дружеского диалога, который сложился между странами. За последние два года Беларусь и Узбекистан смогли полностью обновить отношения. Залогом успешного и поступательного развития стало теплое и доверительное общение лидеров. Александр Лукашенко и Шавкат Мирзиеев поддерживают контакт на площадках интеграционных саммитов. При случае общаются в неформальной обстановке. Прибывший груз только подтверждает дружеское отношение Президента Узбекистана к нашему народу.
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Сегодня ночью в Национальный аэропорт Минск прибыл самолет с помощью народу Беларуси от президента Узбекистана Шавката Мирзиеева. Респираторы, перчатки, защитные...
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