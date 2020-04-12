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Вы устали сидеть в самоизоляции? Психологи: займитесь тем, что давно откладывали
13.04.2020 06:30 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВыйти лишь в магазин или аптеку, ограничить контакты и соблюдать рекомендации по профилактике вирусных заболеваний -
Психологи говорят: воспользуйтесь этим временем и займитесь тем, что давно откладывали. А вот бизнес проходит стресс-тест на цифровизацию. Теперь чаще работают онлайн, без бумаг, с доставкой товаров на дом.
Логично. Ведь те, кто сейчас предпочел домашний режим, делают покупки, общаются и даже ходят в музеи в Сети. Ксения Лебедева составила свой чек-лист чем заняться в самоизоляции.
Человек - существо социальное. Поэтому заточение в 4-х стенах – не совсем то, о чем мы мечтаем
Если, конечно, вы не социофоб. Психологи считают, что время побыть наедине с самим собой - это возможность лучше понять себя. Советуют составить список дел, чтобы время прошло эффективно.
Один из вариантов - можно начать бегать. Например, француз на своем семиметровом балконе пробежал марафон, а это как-никак 42 километра. Поэтому, если вам позволяет пространство, вполне можно начать бегать.
Физические упражнения - это не только способ отвлечься,
Самоизоляция - это не только прекрасное время, чтобы заняться спортом, но и творчеством. Поэтому, если вы устали бегать, начните рисовать, писать стихи, прозу или, например, петь. Вы понимаете, кому это адресовано.
Раскрывайте в себе новые таланты и вспоминайте о старых. Ведь обстоятельства просто вынуждают творить.Если посмотреть международную статистику, за достаточно короткое время вся жизнь переместилась в Сеть. Например, у наших соседей россиян вырос спрос на облачные сервисы, платформы для дистанционного обучения и проведения онлайн-встреч и конференций. Сейчас многие из них бесплатные как минимум до лета. А еще пользователи Сети купили на 200% больше подписок на игровые сервисы и онлайн-кинотеатров, вырос спрос на настольные игры на 150%, товары для хобби и творчества - 120% и книги -110%. И, видимо, это лишь начало.
Если вы устали сидеть в самоизоляции и ваша фантазия на исходе, все что сделать могли, вы уже сделали, можно обратиться к интернету. Там масса идей. Например, можно принять участие в одном из челленджей - пересчитай рисинки в килограмме. Говорят, улучшает моторику и успокаивает.
Стали больше покупать через интернет, вырос спрос на доставку еды и продуктов на дом, увеличилось количество банковских онлайн-операций – люди научились оплачивать коммуналку и кредиты через мобильные приложения – чем не время для самообразования?
Мы живем в цейтноте: дом, работа, магазин - ежедневная рутина. И на любимые дела обычно времени не хватает. Поэтому сейчас самое время заняться тем, что вам нравится. Я, например, очень люблю печь блины. Главное, ими не увлекаться, иначе опять придется нарезать круги по балкону.
Виртуальные путешествия подготовили музеи и театры всего мира - можно, не выходя из дома, посетить Венскую оперу или Эрмитаж. Бесплатный доступ открыли книжные интернет-магазины, приложения с домашними тренировками. В общем, так сделали все, кто заинтересован привлечь новую аудиторию. Поэтому используйте это время для знакомства с новыми сервисами бесплатно. К онлайн-режиму приспособились даже питейные заведения - в Сети начали открываться пабы. Так и до виртуальных кофеен и ресторанов недалеко.
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Выйти лишь в магазин или аптеку, ограничить контакты и соблюдать рекомендации по профилактике вирусных заболеваний - это и есть режим самоизоляции, который сейчас...
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