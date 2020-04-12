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Крупнейшие мировые поставщики лимонов - Турция, Аргентина и ЮАР, имбиря и чеснока - Китай

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Разгон цен на имбирь и лимоны - 500 процентов! "Лимонно-имбирное" расследование " Главного эфира" Почем баррель - мы вряд ли бы так пристально следили, если бы рынок так не тряхнуло. А вот цены на лимоны, имбирь и чеснок в стране растут какими-то невероятными...

Почем баррель - мы вряд ли бы так пристально следили, если бы рынок так не тряхнуло. А вот цены на лимоны, имбирь и чеснок в стране растут какими-то невероятными темпами! Антирекорд в этом списке "дефицитных" продуктов установил свежий имбирь,! Представители торговых сетей объясняют такой рост повышением закупочной цены, ведь спрос на так называемые природные иммуномодуляторы высокий во всем мире.Наш Президент поручил правительству и Комитету госконтроля срочно разобраться с ценами на подорожавшие товары. А мы отправили в магазин. Вместе с "народными блогерами" из разных белорусских городов она провела свое "лимонно-имбирное" расследование.Вот такая непростая ситуация с ценами на импортные продукты сейчас складывается в разных регионах страны. Но на самом-то деле - не имбирем единым! Вместе с диетологом Аллой Манайкиной мы соберем альтернативную витаминную корзину из белорусских и, самое главное, всем доступных продуктов. А польза для вашего иммунитета будет не меньшей. Отправляемся в магазин.Но сейчас, да и в целом спрос на этот товар резко возрос во всем мире. А вот торговые надбавки каждый ретейлер устанавливает свои. Мониторинг цен в белорусских торговых сетях начал Комитет госконтроля.Это штрафы и даже приостановление работы магазина. И пока цены на распиаренные лимон, имбирь растут, белорусская капуста и морковь скромно лежат на соседних полках. И ждут своего заслуженного "звездного часа".