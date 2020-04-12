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Разгон цен на имбирь и лимоны - 500 процентов! "Лимонно-имбирное" расследование " Главного эфира"
13.04.2020 06:30 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTПочем баррель - мы вряд ли бы так пристально следили, если бы рынок так не тряхнуло. А вот цены на лимоны, имбирь и чеснок в стране растут какими-то невероятными темпами! Антирекорд в этом списке "дефицитных" продуктов установил свежий имбирь,
Наш Президент поручил правительству и Комитету госконтроля срочно разобраться с ценами на подорожавшие товары. А мы отправили в магазин Надежду Сербиненко. Вместе с "народными блогерами" из разных белорусских городов она провела свое "лимонно-имбирное" расследование.
Вот такая непростая ситуация с ценами на импортные продукты сейчас складывается в разных регионах страны. Но на самом-то деле - не имбирем единым! Вместе с диетологом Аллой Манайкиной мы соберем альтернативную витаминную корзину из белорусских и, самое главное, всем доступных продуктов. А польза для вашего иммунитета будет не меньшей. Отправляемся в магазин.
Алла Манайкина, врач-диетолог: "Вот такая увесистая витаминная корзина у нас получилась. Простой набор продуктов получился недорогим, без импортных продуктов. Можно найти в любом магазине. И нет имбиря, лимона и дорогого чеснока!".
Крупнейшие мировые поставщики лимонов - Турция, Аргентина и ЮАР, имбиря и чеснока - КитайНо сейчас
Александр Москович, замначальника управления Комитета госконтроля Беларуси: "В случае установления необоснованного роста цен местным органам власти предписано принимать жесткие меры реагирования".
Это штрафы и даже приостановление работы магазина. И пока цены на распиаренные лимон, имбирь растут, белорусская капуста и морковь скромно лежат на соседних полках. И ждут своего заслуженного "звездного часа".
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Почем баррель - мы вряд ли бы так пристально следили, если бы рынок так не тряхнуло. А вот цены на лимоны, имбирь и чеснок в стране растут какими-то невероятными...
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