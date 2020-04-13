От +19°С - до мокрого снега и шквалистого ветра. Погода в Гомеле на неделе

Источник материала: Tut.by

На новой рабочей неделе сидеть в самоизоляции будет не так обидно: по прогнозу в Гомеле дожди, снег и сильный ветер, предупреждает pogoda.by.





В понедельник утром будет ясно и без осадков, зато ветрено. А как тепло: столбик термометра поднимется до +19°С, сообщает pogoda.by .

Во вторник утром похолодает до +3…5°С. Обещают дождь и сильный ветер. Днем воздух прогреется до +8°С.

В среду ожидается сплошная облачность, дождь, мокрый снег. Днем усилится ветер. Температура воздуха составит +5…7°С.

Четверг будет ветреным — днем порывы будут достигать 20 м/с. Столбик термометра утром поднимется до +6°С, днем — до +10°С.

Утром пятницы будет облачно, но без осадков. Воздух прогреется до +7°С. Днем ожидается усиление ветра до 17 м/с и потепление до +11°С.

Хорошей недели — и оставайтесь дома!

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