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Ноу-хау, но все очень просто. В Витебске начали выпускать спецщитки для медиков
13.04.2020 09:02 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Витебское конструкторское бюро «Дисплей» начало выпускать защитные щитки для медработников. Это ноу-хау для белорусской медицины. На производстве
— Изделие очень простое. Мы режем на лазере из оргстекла дужку. Вырезаем из пластиковой пленки экран. Потом изделие собирается. Щиток защищает медработника от возможного попадания слюны пациента при осмотре. Изделие потом можно обработать дезинфицирующим средство и повторно использовать, — объяснил заместитель ведущего инженера конструкторского бюро «Дисплей» Сергей Щеглов.
В течение недели предприятие планирует выпустить и бесплатно передать областной клинической больнице около 3 тысяч защитных щитков.
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В течение недели предприятие планирует выпустить и бесплатно передать областной клинической больнице около 3 тысяч защитных щитков.
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