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Ветер до 20 метров в секунду, температуру до 23 градусов и дождь с грозой сегодня ожидают в Беларуси
13.04.2020 09:04 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВ Беларуси на сегодня объявлен оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра. Его порывы могут достигать 20 метров в секунду. Пройдет кратковременный дождь, возможна гроза. Столбик термометра местами поднимется до 23 градусов.
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Ветер до 20 метров в секунду, температуру до 23 градусов и дождь с грозой сегодня ожидают в Беларуси
В Беларуси на сегодня объявлен оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра. Его порывы могут достигать 20 метров в секунду. Пройдет кратковременный дождь,...
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