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Ветер до 20 метров в секунду, температуру до 23 градусов и дождь с грозой сегодня ожидают в Беларуси

13.04.2020 09:04 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В Беларуси на сегодня объявлен оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра. Его порывы могут достигать 20 метров в секунду. Пройдет кратковременный дождь, возможна гроза. Столбик термометра местами поднимется до 23 градусов.

 
 
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В Беларуси на сегодня объявлен оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра. Его порывы могут достигать 20 метров в секунду. Пройдет кратковременный дождь,...
 
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