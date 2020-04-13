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Католики всего мира продолжают отмечать Пасху
13.04.2020 09:18 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTСегодня началась Октава. Это особо праздничный восьмидневный период. Всю неделю в костелах будут идти торжественные богослужения. Проводить их священство будет в белых одеждах. Праздник продлится в течение 50 последующих дней.
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Сегодня началась Октава. Это особо праздничный восьмидневный период. Всю неделю в костелах будут идти торжественные богослужения. Проводить их священство будет в...
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