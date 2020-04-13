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Католики всего мира продолжают отмечать Пасху

13.04.2020 09:18 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Сегодня началась Октава. Это особо праздничный восьмидневный период. Всю неделю в костелах будут идти торжественные богослужения. Проводить их священство будет в белых одеждах. Праздник продлится в течение 50 последующих дней.
 
 
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Сегодня началась Октава. Это особо праздничный восьмидневный период. Всю неделю в костелах будут идти торжественные богослужения. Проводить их священство будет в...
 
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