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"Чытаем класіку разам" сегодня на сайте телеканала "Беларусь 3" и в YouTube

13.04.2020 10:00 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

"Чытаем класіку разам". Совместный проект Белтелерадиокомпании и Министерства культуры стартует сегодня. Он посвящен 90-летию со дня рождения Владимира Короткевича. Роман "Каласы пад сярпом тваім" зазвучит голосами белорусских артистов, журналистов, культурных и общественных деятелей. Съемка развернулась в залах Музея истории белорусской литературы. Смотреть и слушать онлайн-чтения можно на протяжении двух недель. Встреча с виртуальной аудиторией в 16:00  ежедневно. Доступен проект на YouTube-канале и во всех социальных сетях музея.

Михаил Рыбаков, директор Государственного музея истории белорусской литературы: "В последнее время интерес к белорусской литературе, к творчеству белорусских классиков все увеличивается, и вот, наверное, сейчас весьма актуально, что эта акция тоже добавит свою лепту в знания наших людей о том, что и нам, белорусам, есть чем гордиться, что у нас были свои классики, что у нас достойные литературные произведения, которые переводились на многие языки мира".

"Чытаем класіку разам" - на сайте "Беларусь 3"

Информационную поддержку проекту "Чытаем класіку разам" окажут и платформы Белтелерадиокомпании. Чтения появятся на сайте телеканала "Беларусь 3" и в YouTube.

 
 
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"Чытаем класіку разам". Совместный проект Белтелерадиокомпании и Министерства культуры стартует сегодня. Он посвящен 90-летию со дня рождения Владимира...
 
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