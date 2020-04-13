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"Чытаем класіку разам" - на сайте "Беларусь 3"

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так "Чытаем класіку разам" сегодня на сайте телеканала "Беларусь 3" и в YouTube "Чытаем класіку разам". Совместный проект Белтелерадиокомпании и Министерства культуры стартует сегодня. Он посвящен 90-летию со дня рождения Владимира...

"Чытаем класіку разам". Совместный проект Белтелерадиокомпании и Министерства культуры стартует сегодня. Он посвящен 90-летию со дня рождения Владимира Короткевича. Роман "Каласы пад сярпом тваім" зазвучит голосами белорусских артистов, журналистов, культурных и общественных деятелей. Съемка развернулась в залах Музея истории белорусской литературы. Смотреть и слушать онлайн-чтения можно на протяжении двух недель. Встреча с виртуальной аудиторией в 16:00 ежедневно. Доступен проект на YouTube-канале и во всех социальных сетях музея.Информационную поддержку проекту "Чытаем класіку разам" окажут и платформы Белтелерадиокомпании. Чтения появятся на сайте телеканалаи в YouTube.