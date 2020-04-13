|
Победителей областного конкурса "Человек года" чествовали в Могилеве
13.04.2020 09:46 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВ Могилеве названы лауреаты премии "Человек года". 15 лучших специалистов отмечены дипломами и особой благодарностью. Это представители агропромышленного комплекса, бизнеса. Те, кто строит дома, помогает пожилым людям, пополняет спортивную копилку наград нашей страны, в том числе на мировых аренах. Выполняет миссию духовного возрождения и спасает жизни.
Сергей Точило, анестезиолог-реаниматолог Могилевской областной больницы: "Эта высокая награда - это заслуга не только меня лично, но и всего нашего коллектива отделения анестезиологии и реанимации. У нас более 100 человек работает. И вся наша работа - ради сохранения здоровья наших граждан".
Геннадий Вейго, настоятель прихода Георгиевского храма г. Бобруйска: "Большое количество людей в моей жизни были помощниками. Всегда сопутствовали в понимании значимости духовного возрождения нашего общества. И поэтому я это расцениваю - как наша общая награда, а я внес маленькую лепту - и она вдохновляет".
Имена лауреатов премии будут занесены на Доску почета Могилевской области.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Могилеве названы лауреаты премии "Человек года". 15 лучших специалистов отмечены дипломами и особой благодарностью. Это представители агропромышленного...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)