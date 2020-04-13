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Победителей областного конкурса "Человек года" чествовали в Могилеве

13.04.2020 09:46 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В Могилеве названы лауреаты премии "Человек года". 15 лучших  специалистов отмечены дипломами и особой благодарностью. Это представители агропромышленного комплекса, бизнеса. Те, кто строит дома, помогает пожилым людям, пополняет спортивную копилку наград нашей страны,  в том числе на мировых аренах. Выполняет миссию духовного возрождения и  спасает жизни. 

Сергей Точило, анестезиолог-реаниматолог Могилевской областной больницы: "Эта высокая награда - это заслуга не только меня лично, но  и всего нашего коллектива  отделения анестезиологии и реанимации. У нас более 100 человек работает. И вся наша работа - ради сохранения здоровья наших граждан".

Геннадий Вейго, настоятель прихода Георгиевского храма г. Бобруйска: "Большое количество людей в моей жизни были помощниками. Всегда сопутствовали в понимании значимости духовного возрождения нашего общества. И поэтому я это расцениваю - как наша общая награда, а я внес маленькую лепту - и она вдохновляет".

Имена лауреатов премии будут занесены на Доску почета Могилевской области.

 
Теги: Могилев
 
 
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В Могилеве названы лауреаты премии "Человек года". 15 лучших  специалистов отмечены дипломами и особой благодарностью. Это представители агропромышленного...
 
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