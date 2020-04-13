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Курсы валют на 13.04.2020. Белорусский рубль укрепился к трем основным валютам
13.04.2020 18:26 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTБелорусский рубль четвертую сессию укрепляется к основным валютам на торгах в Минске и возвращается на позиции трехнедельной давности.
На сегодня установлены такие официальные курсы по Нацбанку:
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Белорусский рубль четвертую сессию укрепляется к основным валютам на торгах в Минске и возвращается на позиции трехнедельной давности. На сегодня установлены...
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