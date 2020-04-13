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Погода на неделю: сильный ветер и дождь с мокрым снегом

13.04.2020 11:46 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Выходные дни прошли в Беларуси под знаком антициклона: существенных осадков не отмечалось, температурный фон был близким к своим многолетним значениям. Об этом TUT.BY сообщили в Белгидромете Минприроды.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Уже в понедельник, 13 апреля, на Беларусь с Балтики сместился контрастный атмосферный фронт. Начиная с северо-западных районов страны, он определял осадки и смену воздушных масс, после прохождения атмосферного фронта температура воздуха резко понижалась.

В ближайшие сутки, вторник, 14 апреля, погодные условия в Беларуси будет определять влияние холодных неустойчивых воздушных масс, поступающих с северо-запада Европы, а в ночные часы еще скажется влияние атмосферного фронта.

Ночью местами по стране, а по Гомельской и Могилевской области на большей части пройдут осадки — дождь, возможен мокрый снег. Днем осадки ожидаются по Гродненской и Витебской областям во многих районах, на остальной территории местами. Существенный дискомфорт будет вносить сильный порывистый ветер. Похолодает. Температура воздуха минимальная ночью −2…+4 °С, максимальная днем +5…10 °С.

В середине недели сохранится влияние атмосферных фронтов и прохладных воздушных масс. Ожидается неустойчивая с осадками и сильным порывистым ветром погода.

15 апреля, в среду, ночью преимущественно по северо-восточной половине, днем на большей части территории республики страны кратковременные осадки — мокрый снег, дождь. Ночью и утром на отдельных участках дорог гололедица. Утром и днем местами усиление ветра порывами до 15−18 м/с. Температура воздуха минимальная ночью −3…+2 °С, максимальная днем +3…10 °С.

16 апреля, в четверг, временами осадки — в основном дождь. На большей части территории страны усиление ветра порывами 15−20 м/с. Температура воздуха минимальная ночью +1…6 °С, максимальная днем +8…14 °С, в южных районах местами до +16 °С.

По предварительному прогнозу, до конца недели характер погоды существенно не изменится. Сохранится ветреная с осадками погода, температурный фон будет пониженный.

 
 
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По предварительному прогнозу, до конца недели характер погоды существенно не изменится. Сохранится ветреная с осадками погода, температурный фон будет...
 
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