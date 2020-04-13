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В витебских «Табакерках» стали продавать талоны на транспорт
13.04.2020 12:06 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Витебске вместе с сигаретами в «Табакерках» стали продавать билеты на проезд в городском общественном транспорте,
Напомним, талоны, которыми можно оплачивать поездки в трамваях и троллейбусах, в Витебске ввели с 1 апреля. Для этого в городской электротранспорт
Изначально талончики продавались в киосках «Белсоюзпечати», но теперь появились и в «Табакерках», которые встроены в значительную часть павильонов остановочных пунктов. Здесь талончики стоят те же 60 копеек.
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Напомним, талоны, которыми можно оплачивать поездки в трамваях и троллейбусах, в Витебске ввели с 1 апреля.
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