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В витебских «Табакерках» стали продавать талоны на транспорт

13.04.2020 12:06 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Витебске вместе с сигаретами в «Табакерках» стали продавать билеты на проезд в городском общественном транспорте, сообщают «ННВ».


Фото: Сергей Серебро, ННВ

Напомним, талоны, которыми можно оплачивать поездки в трамваях и троллейбусах, в Витебске ввели с 1 апреля. Для этого в городской электротранспорт вернули компостеры. Пока талончики считаются дополнительной формой оплаты за проезд, и кондукторы в транспорте остаются.

Изначально талончики продавались в киосках «Белсоюзпечати», но теперь появились и в «Табакерках», которые встроены в значительную часть павильонов остановочных пунктов. Здесь талончики стоят те же 60 копеек.

 
Теги: Витебск
 
 
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Напомним, талоны, которыми можно оплачивать поездки в трамваях и троллейбусах, в Витебске ввели с 1 апреля.
 
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