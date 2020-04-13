В витебских «Табакерках» стали продавать талоны на транспорт

Источник материала: Tut.by

В Витебске вместе с сигаретами в «Табакерках» стали продавать билеты на проезд в городском общественном транспорте, сообщают «ННВ».



Фото: Сергей Серебро, ННВ

Напомним, талоны, которыми можно оплачивать поездки в трамваях и троллейбусах, в Витебске ввели с 1 апреля. Для этого в городской электротранспорт вернули компостеры . Пока талончики считаются дополнительной формой оплаты за проезд, и кондукторы в транспорте остаются.

Изначально талончики продавались в киосках «Белсоюзпечати», но теперь появились и в «Табакерках», которые встроены в значительную часть павильонов остановочных пунктов. Здесь талончики стоят те же 60 копеек.