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Больше воды: в зоне отчуждения продолжается борьба с лесными пожарами

13.04.2020 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

Борьба с огнем в зоне отчуждения продолжается более недели. Горят участки в Корогодском, Котовском и Денисовецком лесничествах.

«Наблюдается горение травяного настила и лесной подстилки отдельными очагами», – говорится в сообщении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины.

В тушении пожаров в минувшие сутки были задействованы 366 человек и 88 единиц техники, в том числе три самолета и столько же вертолетов. За последние сутки на очаги пожара было осуществлено 143 сброса, сброшено 370 тонн воды.

Сообщается, что радиационная обстановка в Киеве и Киевской области стабильная, показатели дозы на поверхности грунта и содержание радионуклидов в воде не превышают допустимых значений.

Начальник службы радиационного мониторинга ГУ «Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды» Михаил Коваленко рассказывал, что во время пожаров в зоне отчуждения существует вероятность вторичного ветрового подъема и переноса радионуклидов. Однако последнюю неделю, в течение которой в соседней стране идет борьба с пожарами в зоне отчуждения, для Беларуси в большинстве случаев складывалась благоприятная метеорологическая обстановка.

Источник: https://sputnik.by/

 
 
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Украинским спасателям пока не удается ликвидировать пожары в трех лесничествах, расположенных в зоне отчуждения.
 
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