«Свои работы на кладбище узнаю». История Галины, которая работает художником портретов умерших

Источник материала: Tut.by

Галина в профессии почти 20 лет. В дипломе у нее написано «художник-оформитель», «художник-живописец». На деле женщина рисует портреты умерших на памятниках, которые потом устанавливают на кладбище. Весь процесс похож на набивание тату, только на камне. Галина признается, что мертвые ей снятся, но это не мешает. Да и в целом такая работа позволяет понять важность нематериального в жизни, хотя и приходится почти каждый день сталкиваться со смертью. TUT.BY продолжает проект « (Не)маленький человек» — о людях, которых общество зачастую не замечает.

