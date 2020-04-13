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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Президент Беларуси призывает людей в больницах не опускать руки, даже при положительном тесте на коронавирус Об этом Александр Лукашенко заявил сегодня на совещании во Дворце Независимости. В нем также приняли участие Глава Администрации Игорь Сергеенко, председатель...

Об этом Александр Лукашенко. В нем также приняли участие Глава Администрации Игорь Сергеенко, председатель Совета Республики Наталья Кочанова, министр здравоохранения Владимир Караник и госсекретарь Совбеза Андрей Равков.Поднял на встрече Глава государства вопрос и предстоящих мероприятий, политических и военных. Еще Президент напомнил, что нельзя забывать и про пациентов с другими диагнозами: они также требуют пристального внимания. Ранее Александр Лукашенко уже требовал наладить производство защитных костюмов и респираторов, а также решить вопрос с наличием в аптеках масок и антисептиков.