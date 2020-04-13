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Президент Беларуси призывает людей в больницах не опускать руки, даже при положительном тесте на коронавирус
13.04.2020 13:32 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTОб этом Александр Лукашенко
Поднял на встрече Глава государства вопрос и предстоящих мероприятий, политических и военных. Еще Президент напомнил, что нельзя забывать и про пациентов с другими диагнозами: они также требуют пристального внимания. Ранее Александр Лукашенко уже требовал наладить производство защитных костюмов и респираторов, а также решить вопрос с наличием в аптеках масок и антисептиков.
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Президент Беларуси призывает людей в больницах не опускать руки, даже при положительном тесте на коронавирус
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