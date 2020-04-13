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«Выглядел потерянным». В Солигорском районе двое суток искали пенсионера

13.04.2020 12:42 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Солигорском районе нашли пенсионера, которого искали двое суток. В прошлый четверг вечером он вышел на прогулку и пропал. Ситуация осложнялась тем, что мужчина страдает провалами в памяти.


Фото: страница «ВКонтакте» поисково-спасательного отряда «Ангел»

Николаю Копа 77 лет. Он живет в деревне Груздово Солигорского района. В четверг вечером дедушка вышел на прогулку — и пропал. Дома, рассказывает Никита Салищев, техник поисково-спасательного отряда «Ангел» в Слуцке и Солигорске, сразу не обратили внимания на его исчезновение: родственники думали, что он пошел к другой родне.

В пятницу, осознав, что дедушки все-таки нигде нет, местные жители стали искать его сами. Но все, что нашли, — это куртку «потеряшки». Она лежала возле леса.

— В пятницу родные обратились в милицию, в субботу наш отряд также подключился к поискам, — описывает ситуацию Никита Салищев. — Мы исследовали более дальние участки — леса и поля.

Параллельно недалеко от деревни пенсионера искали и местные жители. Днем в субботу они его нашли. Мужчина находился недалеко от деревни, в 50 метрах от дороги.

— Когда мы приехали на место, мужчина выглядел потерянным, не мог ничего объяснить, — продолжает собеседник. — Он подвернул ногу, нужны были носилки. Но он повторял, что дойдет домой сам.

Мужчину отвезли в больницу. По словам собеседника, чувствует он себя хорошо, но еще какое-то время пробудет под наблюдением врачей.

 
 
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В Солигорском районе нашли пенсионера, которого искали двое суток. В прошлый четверг вечером он вышел на прогулку и пропал. Ситуация осложнялась тем, что мужчина...
 
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