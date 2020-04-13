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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Звонки на линии "Доброго телефона" не прекращаются Продолжаем рассказывать, как в это непростое время мы помогаем друг другу. Как вы наверняка знаете, людям старшего возраста сейчас лучше не выходить из дома, чтобы...

Продолжаем рассказывать, как в это непростое время мы помогаем друг другу. Как вы наверняка знаете, людям старшего возраста сейчас лучше не выходить из дома, чтобы не заразиться.В прошлом сюжете мы рассказывали о работе социальных служб, которые бесплатно приносят продукты и лекарства на дом одиноко проживающим пенсионерам. Но обычно бабушки и дедушки много общаются, часто ходят в магазины, и им трудно без социума.Красный Крест совместно с проектом "Имена" запустил акцию "Добрый телефон". Сегодня мы узнаем об этой акции подробнее и познакомимся с ребятами, которые обычно на другом конце провода оказывают поддержку добрыми словами.Сергей помогает другим людям всю осознанную жизнь. Говорит, у самого было непростое детство, и он знает, как важна поддержка в трудный момент.Сергей понял, что cейчас помощь добрым словом и делом больше нужна старшему поколению. Поэтому стал одним из первых 17 желающих волонтерить на "Добром телефоне". Звонки на линии не прекращаются. Пенсионеры обращаются по самым разным вопросам: как организовать доставку еды на дом, как лучше защитить себя. Многие звонят просто поговорить.Анастасия - будущий медик. Параллельно с учебой три года работает волонтером. Сегодня после волонтерства на "Добром телефоне" пойдет сдавать экзамен. Такой ритм жизни считает комфортным для себя, а дни, когда удается быть полезным другому человеку, - самыми настоящими.Настя считает, если ты сам добр с окружающими, к тебе притягиваются люди с такими же ценностями.Сейчас на "Добром телефоне" работают 17 волонтеров, которых навыкам психосоциальной поддержки обучили профессиональные психологи. Сотрудники Красного Креста планируют расширить штат до 30 человек.Я не перестаю убеждаться в том, что главное в любом проекте - это, конечно же, люди. И вы знаете, меня очень впечатлили ребята, которые работают на акции "Добрый телефон". Уверена, все у нас будет хорошо.