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Звонки на линии "Доброго телефона" не прекращаются

13.04.2020 14:14 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Продолжаем рассказывать, как в это непростое время мы помогаем друг другу. Как вы наверняка знаете, людям старшего возраста сейчас лучше не выходить из дома, чтобы не заразиться. 

В прошлом сюжете мы рассказывали о работе социальных служб, которые бесплатно приносят продукты и лекарства на дом одиноко проживающим пенсионерам. Но обычно бабушки и дедушки много общаются, часто ходят в магазины, и им трудно без социума.

Красный Крест совместно с проектом "Имена" запустил акцию "Добрый телефон". Сегодня мы узнаем об этой акции подробнее и познакомимся с ребятами, которые обычно на другом конце провода оказывают поддержку добрыми словами.

Сергей помогает другим людям всю осознанную жизнь. Говорит, у самого было непростое детство, и он знает, как важна поддержка в трудный момент. 

Сергей понял, что cейчас помощь добрым словом и делом больше нужна старшему поколению. Поэтому стал одним из первых 17 желающих волонтерить на "Добром телефоне". Звонки на линии не прекращаются. Пенсионеры обращаются по самым разным вопросам: как организовать доставку еды на дом, как лучше защитить себя. Многие звонят просто поговорить. 

Анастасия - будущий медик. Параллельно с учебой три года работает волонтером. Сегодня после волонтерства на "Добром телефоне" пойдет сдавать экзамен.  Такой ритм жизни считает комфортным для себя, а дни, когда удается быть полезным другому человеку,  - самыми  настоящими. 

Настя считает,  если ты сам добр с окружающими, к тебе притягиваются  люди с такими же ценностями. 

Сейчас на "Добром телефоне" работают  17 волонтеров, которых навыкам психосоциальной поддержки обучили профессиональные психологи. Сотрудники Красного Креста планируют расширить штат до 30 человек.  

Я не перестаю убеждаться в том, что главное  в любом проекте - это, конечно же,  люди. И вы знаете, меня очень впечатлили ребята, которые работают на акции "Добрый телефон". Уверена, все у нас будет хорошо.

 
 
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Продолжаем рассказывать, как в это непростое время мы помогаем друг другу. Как вы наверняка знаете, людям старшего возраста сейчас лучше не выходить из дома, чтобы...
 
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