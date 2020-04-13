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"Котовасия" в Минске. При арт-галерее работает центр по приюту котов

13.04.2020 18:26 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

А знаете ли вы,  что в Минске есть уникальная арт-галерея, которая благодаря своему художественному уровню, размеру и творческому разнообразию входит в топ самых значительных известных публичных  коллекций мира,  посвященных котам. 

Елизавета Супрунюк, смотритель арт-галереи кота: "Наша галерея очень большая, представлено 6700 экспонатов из самых разных стран. Более 104 стран представлены в нашей галерее".

Статуи и статуэтки, часы, лампы, вазы и кашпо, копилки и шкатулки, украшения и маски, игрушки, куклы, наперстки и монеты, вилки и ложки, телефоны, чайники и картины.   Невероятная коллекция котов и кошек из самых разнообразных материалов от именитых мастеров, дизайнеров, фабрик и просто очень талантливых создателей со  всего мира.И действительно, глаза просто разбегаются. Коты здесь, коты там!

Елизавета Супрунюк, смотритель арт-галереи кота: "Что бы вы здесь ни встретили, все коты. Например, елка вся украшена елочными игрушками - котами. Вот этот флакончик уникален тем, что он расписан кривой кистью изнутри. Весь рисунок нанесен внутри. Сверху стекло прозрачное. Приходили китайцы, поразились, что у нас есть такой экспонат, это очень редкая вещь".

Кошачью коллекцию, делится смотритель галереи Елизавета Ивановна, создавал и продолжает создавать ее супруг Василий Васильевич. Поэтому и название она носит "Котовасия". Началось все лет 17 назад. Муж подобрал на улице котенка, и кто-то на день рождения подарил ему фигурку кота. С тех пор постепенно коты заполонили их дом, а когда места для них явно стало  мало, на семейном совете и было принято решение открыть галерею, тема ведь неисчерпаема. 

Елизавета Супрунюк, смотритель арт-галереи кота: "Мне казалось, что я уже видела все, и алкоголь с котами и из разных материалов, и вдруг появляется какая-то фигурка, которую даже трудно было вообразить, что такое существует на земле. Ну, скажем, клетка для сверчка. Клетка для сверчка с котом. Коты, они самые пластичные, изящные животные, которых можно представить в любом виде, поэтому именно к ним художники обращаются, чтобы их в разных видах изображать. Вот таких вот Яшек изображать". 

Кошачья коллекция уже настолько значительна по размеру, художественной и культурной ценности, что претендует на лучшую в мире.

Анастасия, посетитель арт-галереи: "Не царство, а империя такая кошачья. Впечатляет, такие экспонаты, такого нигде не увидишь. Это больше чем музей".

Арт-галерея, действительно, больше, чем музей. В том  плане, что  при галерее работает центр по приюту и усыновлению котов. 100 % выручки галереи идет на содержание бездомных животных, их спасение и лечение.

Алеся, ухаживает за питомцами арт-галереи: "Он пережил очень тяжелую травму. Его ударили на улице под живот, из-за чего у него был разрыв диафрагмы, и кишечник ушел в грудную клетку. Перенес тяжелую операцию, сейчас жив, здоров".

А главное, сегодня выздоровевший Голиаф  уезжает домой. Ему нашли доброго хозяина.  И этот кот не единственный счастливчик. Только за последний месяц сотрудники галереи пристроили 20 котов.

Алеся, ухаживает за питомцами арт-галереи: "У нас в галерее многие спрашивают, а какие классные коты, вы, наверное, их специально выбирали, подбирали, воспитывали. Нет, все уличные, подобранные, спасенные, страшные были когда-то, а сейчас они все адаптированы, общаются с людьми, видят только положительные эмоции, они счастливы, и по ним это видно". 

Ну, что тут скажешь, любовь творит чудеса. Осталось добавить, галерея работает без выходных. Вы отлично проведете время, увидите невероятную коллекцию из нескольких тысяч произведений искусства с изображением котов, кошек и котят в компании с настоящими живыми котиками. А возможно,  и себе найдете ласкового пушистого друга.

 
Теги: Минск
 
 
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А знаете ли вы,  что в Минске есть уникальная арт-галерея, которая благодаря своему художественному уровню, размеру и творческому разнообразию входит в топ самых...
 
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