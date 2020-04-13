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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так "Средства индивидуальной защиты" - очередная серия проекта "На контроле Президента" В это непростое время действительно важно защитить тех, кто сутками напролет спасает наши жизни. Хирурги, кардиологи, травматологи, неврологи, физиотерапевты – им...

В это непростое время действительно важно защитить тех, кто сутками напролет спасает наши жизни. Хирурги, кардиологи, травматологи, неврологи, физиотерапевты – им пришлось перепрофилироваться. Теперь с вирусологами и эпидемиологами они работают в одной упряжке. Можно сказать, вместе на передовой.Так что с их защитой? От волокна на ткацком станке на заводе до отделения инфекционной больницы. Журналисты АТН готовят к эфиру очередную серию