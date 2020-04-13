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В Брестской области отключать отопление в жилых домах пока не планируется
13.04.2020 — Новости Общества | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Отопительный сезон в Брестской области проходит в штатном режиме, практически без аварийных ситуаций. Коммунальщики региона уже разработали программу подготовки к следующему осенне-зимнему периоду. «Занимаемся изготовлением проектно-сметной документации, комплектацией материалов. Ориентировочно основные работы начнутся в мае», — сказал начальник отдела котельного хозяйства и энергетики. Он добавил, что в Брестской области централизованное теплоснабжение налажено примерно в 5,3 тыс. жилых домов.
В 2019 году отопительный сезон в регионе завершился 12 апреля.
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