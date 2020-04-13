В Брестской области отключать отопление в жилых домах пока не планируется

Источник материала: Полесская правда



В Брестской области в связи с нестабильностью температуры наружного воздуха отключать отопление в жилых домах пока не планируется, сообщил начальник отдела котельного хозяйства и энергетики областного управления ЖКХ Сергей Ананьев.

«Нынешние температуры — самые сложные для теплоснабжающих организаций. Сейчас они работают в режиме протапливания. Днем тепло, поэтому процесс отопления практически останавливаем. Ночью столбик термометра опускается примерно до нуля — и возобновляем подачу тепла, — пояснил Сергей Ананьев. — Отслеживаем прогноз, с 14 апреля ожидается похолодание. Отопление отключать не спешим».

Отопительный сезон в Брестской области проходит в штатном режиме, практически без аварийных ситуаций. Коммунальщики региона уже разработали программу подготовки к следующему осенне-зимнему периоду. «Занимаемся изготовлением проектно-сметной документации, комплектацией материалов. Ориентировочно основные работы начнутся в мае», — сказал начальник отдела котельного хозяйства и энергетики. Он добавил, что в Брестской области централизованное теплоснабжение налажено примерно в 5,3 тыс. жилых домов.

В 2019 году отопительный сезон в регионе завершился 12 апреля.