Вот список минских адресов, где 29 и 30 апреля отключат горячую воду

В Минске в мае начнут плановые отключения горячей воды — график опубликуем чуть позже. Но на некоторых улицах, ненадолго, горячее водоснабжение отключат уже в конце этого месяца (с 29 по 30 апреля). Где именно — отмечается на сайте «Минскэнерго».
29 и 30 апреля пройдут испытания тепловых сетей, они связаны с подготовкой к работе в условиях будущей зимы.
В эти дни горячую воду отключат в домах по таким адресам:
Во время испытаний хотят определить фактические тепловые потери через тепловую изоляцию.
Если обнаружите в жилом секторе и на прилегающих территориях признаки нарушений (утечки теплоносителя, парение, промоины), срочно сообщайте диспетчеру филиала «Минские тепловые сети» по телефонам 298 27 27, 298 27 37, а также диспетчеру «Минскэнерго» по телефону 227 35 24 или в ближайшее ЖЭУ.