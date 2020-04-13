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Вот список минских адресов, где 29 и 30 апреля отключат горячую воду

13.04.2020 15:54 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Минске в мае начнут плановые отключения горячей воды — график опубликуем чуть позже. Но на некоторых улицах, ненадолго, горячее водоснабжение отключат уже в конце этого месяца (с 29 по 30 апреля). Где именно — отмечается на сайте «Минскэнерго».


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

29 и 30 апреля пройдут испытания тепловых сетей, они связаны с подготовкой к работе в условиях будущей зимы.

В эти дни горячую воду отключат в домах по таким адресам:

  • улица Гаруна, 1, 5, 23, 25, 22−32 (четные);
  • улица Жиновича, 1, 4, 6, 7, 18−22 (четные);
  • улица Матусевича, 35 г, 50−72 (четные), 76, 78;
  • улица Игнатовского;
  • улица Аладовых;
  • улица Голубка, 2, 10, 12;
  • улица Чичурина;
  • улица Лынькова, 35, 39, 43−49 (нечетные), 65, 67, 71, 73, 79а, 83−87 к. 1−2, 95, 99, 99 В, 99 к.1−3, 99 к.5, 101 к.1−3, 105−117(нечетные).

Во время испытаний хотят определить фактические тепловые потери через тепловую изоляцию.

Если обнаружите в жилом секторе и на прилегающих территориях признаки нарушений (утечки теплоносителя, парение, промоины), срочно сообщайте диспетчеру филиала «Минские тепловые сети» по телефонам 298 27 27, 298 27 37, а также диспетчеру «Минскэнерго» по телефону 227 35 24 или в ближайшее ЖЭУ.

 
Теги: Минск
 
 
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В Минске в мае начнут плановые отключения горячей воды - график опубликуем чуть позже. Но по нескольким адресам ненадолго горячее водоснабжение отключат уже в...
 
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