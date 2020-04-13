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Вероника Кащик из Кореличей стала победителем третьего тура традиционной субботней викторины «Где эта улица, где этот дом?»

14.04.2020 — Новости Общества | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Вероника Кащик из Кореличей стала победителем третьего тура традиционной субботней викторины «Где эта улица, где этот дом?»

Третий тур викторины «Где эта улица, где этот дом?» успешно преодолела Вероника Кащик из г.п. Кореличи. Она позвонила в редакцию газеты «Полымя» ровно в 9.00 и ответила, что на опубликованной в номере 29 от 11 апреля на 10 станице фотографии — улица Гастелло в Кореличах.

Вероника Кащик из Кореличей стала победителем третьего тура традиционной субботней викторины «Где эта улица, где этот дом?»

Улица Гастелло в г.п. Кореличи

— Догадаться, какая улица на фото, было просто, — говорит Вероника. — Очень приметное здание, в котором сейчас находится ЗАГС. Здорово, что проводятся такие акции. Это и историю района помогает изучать, и привносит азарт в наши будни.

Вероника Кащиц получила от редакции «Полымя» подарок и диплом, а на ближайшую субботу мы приготовили для вас, уважаемые друзья, новую фотозагадку. Ждите!

Инна ЛЕЙКО

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Третий тур викторины «Где эта улица, где этот дом?» успешно преодолела Вероника Кащик из г.п. Кореличи. Она позвонила в редакцию
 
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