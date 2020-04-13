Вероника Кащик из Кореличей стала победителем третьего тура традиционной субботней викторины «Где эта улица, где этот дом?»

Источник материала: Полымя





Третий тур викторины «Где эта улица, где этот дом?» успешно преодолела Вероника Кащик из г.п. Кореличи. Она позвонила в редакцию газеты «Полымя» ровно в 9.00 и ответила, что на опубликованной в номере 29 от 11 апреля на 10 станице фотографии — улица Гастелло в Кореличах.





— Догадаться, какая улица на фото, было просто, — говорит Вероника. — Очень приметное здание, в котором сейчас находится ЗАГС. Здорово, что проводятся такие акции. Это и историю района помогает изучать, и привносит азарт в наши будни.

Вероника Кащиц получила от редакции «Полымя» подарок и диплом, а на ближайшую субботу мы приготовили для вас, уважаемые друзья, новую фотозагадку. Ждите!

Инна ЛЕЙКО

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