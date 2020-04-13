ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Могилевская молодежь проводит флешмобы против коронавируса

13.04.2020 17:44 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Представьте, что воздушный шарик - это и есть тот самый вирус, который все пытаются победить. Но многие даже не представляют, как он устроен и чего боится. Как быть в борьбе с COVID-19? Об этом в своем флешмобе решили рассказать ученики могилевского лицея. 

Кабинет биологии на время превратился в съемочную площадку, где главные актеры - ученики и педагоги, которые хотят донести до всех одно простое правило, как можно себя обезопасить.  

Не ради лайков и просмотров, а для того чтобы  миллионы людей на просторах интернета увидели, прислушались и взяли пример с могилевских ребят.

В борьбе с пандемией объединились и студенты из разных стран, которые учатся в Могилевском  государственном  университете  имени Кулешова. Главная цель их флешмоба - противостоять вирусу.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Представьте, что воздушный шарик - это и есть тот самый вирус, который все пытаются победить. Но многие даже не представляют, как он устроен и чего боится. Как быть в...
 
Новости дня
Новости общества
 
В Добруше Гомельская епархия РПЦ судится с 87-летней сельчанкой за чудотворный образ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

12.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
13.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика