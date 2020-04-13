В Добруше Гомельская епархия РПЦ судится с 87-летней сельчанкой за чудотворный образ

Источник материала: Tut.by

Из сельской церкви украли чудотворный образ. Он принадлежит 87-летней верующей. Вора поймали, он признал свою вину. Но икону следствие отдало не владелице, не деревенской церкви, а Гомельской епархии БПЦ Московского Патриархата. Теперь епархия не хочет возвращать икону хозяйке, сообщает «Радыё Свабода».





Жители села Дубровка Добрушского района не сомневаются: икона Божьей Матери «Скоропослушница» — чудотворная. Говорят, она неоднократно помогала сельским жителям от болезней и невзгод.

«Одна женщина привела к иконе неизлечимо больного сына. Потом она позвонила нам и плакала — ему стало лучше», — взволнованно говорят жители.

Теперь они идут в суд группами, чтобы «отбить» икону у Гомельской епархии и вернуть в свою церковь.

Это икона XIX века, написанная на Новом Афоне. Эксперты оценили ее в 10 тыс. рублей. Реликвия переходила по наследству в семье Дробышевых. 87-летней Анне Даниловне она осталась от матери.

До 1950-х годов в Дубровке была церковь. Затем ее разгромили коммунисты. Часть икон люди забрали себе.

«Есть версия, что эта икона Божьей Матери „Скоропослушница“ была выкуплена местными у коммуниста», — рассказывает местный священник Иоанн.

Двадцать лет назад жители деревни решили построить церковь за свои деньги. В суде они подчеркивают: православная церковь не давала денег на строительство, они сами возводили храм за пожертвования людей. В новый храм Анна Даниловна принесла по просьбе народа чудотворную икону.

До того, как церковь была построена, жители молились дома у Анны Даниловны. Как пенсионерка, так и ее родственники, жители села (теперь они являются свидетелями в суде), говорят: икону церкви не дарили и она не имеет на нее прав. Жители Дубровки писали коллективные обращения в Гомельскую епархию, к руководству БПЦ, в Следственный комитет — но пока это ни к чему не привело.

Следствие признало, что икона принадлежала Анне Даниловне, она признана потерпевшей в деле о краже — но икона осталась в Гомельской епархии.



Фото: УВД Гомельского облисполкома

25 сентября икону Пресвятой Богородицы украл белорус, который сейчас живет в Москве. Он работал на заказ. Мужчина вынес образ и спрятал его на местном кладбище. Туда же ночью вызвал такси. Таксиста удивил вызов — и вместе с ним приехали милиционеры. Вор был задержан.

Жители деревни рассказывали в суде, что они убеждены, что вора поймали так быстро, так как «образ не хочет покидать их деревню».

«Ранее икона уже была отнята у нас церковными руководителями. Ее едва вернули со скандалом. Вернули — и не узнали. Она потемнела. Да, видимо, икона не хотела быть где-то еще. А в нашей церкви она снова посветлела», — вспоминают старушки.

На икону давно «положило глаз» церковное руководство

Свидетелем на суде выступила Ольга Сердюкова, жительница Дубровки. Она подтверждает, что икона принадлежала Анне Дробышевой.

«Она не отдавала икону церкви. Просто принесла, чтобы молиться», — говорит пенсионерка.

Ранее старостой в деревенской церкви была Раиса Сивакова. Она подробно рассказала суду, как эту икону уже забирали церковные деятели десять или более лет назад.

«Ну на каких условиях Анна Даниловна передала икону церкви? Ни на каких! Принесла, чтобы мы молились. Она сказала мне присмотреть за иконой. И все люди говорили мне: „Смотри, береги икону!“», — рассказывает пенсионерка.

Нынешний епископ Гомельский и Жлобинский Стефан в то время служил в Корме (Добрушский район).

«Он приехал в командировку. Увидел нашу „Скоропослушница“ и велел убрать ее, потому что она ценная. Мы не поняли — красивая икона и все. Образ привезли в мой дом — я живу возле церкви. Затем Стефан пришел ко мне с монахинями. И говорит, что они построят монастырь в Корме, и они хотят, чтобы наша икона навестила монастырь. Я говорю: „Батюшка, я не могу отдать икону, потому что она не моя. Я могу собрать людей — и вы решите с ними“.

В итоге они забрали икону, обещали, что только на две недели. Прошло две недели. Мы говорим: „Отдайте нашу икону!“, а Стефан говорит: „Куда ее отдать? В тот ваш сарай?“ Мы пошли к нему в Корму, чтобы забрать икону. А он разозлился и накричал на нас. И не отдал. И два года не отдавал», — рассказала староста церкви.

«Слух об этом дошел до Киева. И Аристарх, бывший епископ Гомельский, сказал отдать икону — тогда мы наконец забрали ее», — говорит Раиса.



Анна Дробышева с внуком Валерой в суде

В суде государственный обвинитель, прокурор Добрушского района Павел Чириков заявил, что обвиняемый признал свою вину, и попросил суд приговорить его к трем с половиной годам лишения свободы. Судьбу иконы он порекомендовал решить в порядке гражданского иска, а «Скоропослушницу» оставить «на ответственном хранении в Гомельской епархии».

Представитель Гомельской епархии, юрисконсульт Леся Чирва выступила с ходатайством лишить Анну Дробышеву статуса потерпевшей по делу, поскольку не доказано, что она является владелицей иконы.

«В церкви была инвентаризация имущества, и по описи принадлежит церкви, а не частным лицам», — сказала юрисконсульт. Она отметила, что, возможно, до тех пор, пока коммунисты разгромили деревенскую церковь, икона принадлежала местному храму, а жители деревни «растянули образы по домам». Поэтому икона является собственностью православной церкви.

Суд отклонил ходатайство.

«Показания свидетелей-священников были заслушаны в суде. Все они заинтересованы в завладении иконой и подчиняются Гомельской епархии. Гражданский истец (Гомельская епархия) не представил никаких документов, подтверждающих, что Анна Дробышева передала иконы, похищенные в Дубровке, Гомельской епархии. Также епархия не представила документов на право владения иконой. Я прошу вас принять решение вернуть икону законному владельцу, чтобы прихожане села Дубровка и другие верующие могли продолжать молиться святым образам», — сказал законный представитель потерпевшей Валерий Дробышев.

Юрисконсульту епархии он ответил, что опись имущества не является документом, подтверждающим право собственности на икону.

Сельские жители озабочены, будет ли им возвращена икона. «Как мы просили епархию вернуть икону нам! На коленях просили, 22 ноября был праздник этой иконы. Просили хотя бы на один день! Они не дали», — переживают старушки.

Судьбу иконы 15 апреля должен решить суд.