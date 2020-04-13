Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так БРСМ и Белпочта дают старт добросердечному марафону #СпасибоМедикам Завтра, 14 апреля, БРСМ и Белпочта дают старт добросердечному марафону #СпасибоМедикам и приглашают отправить медицинским работникам открытки со словами...

Завтра, 14 апреля, БРСМ и Белпочта дают старт добросердечному марафону #СпасибоМедикам и приглашают отправить медицинским работникам открытки со словами благодарности за их труд.Чтобы присоединиться к акции, необходимо скачать образец открытки на сайте БРСМ и Белпочты или изготовить ее самостоятельно, написать на открытке либо почтовой карточке слова поддержки нашим медработникам, заполнить графу адресата (адрес учреждения здравоохранения), обязательно сделать пометку #СпасибоМедикам и отправить благодарственное послание через любой почтовый ящик.Марка на такую открытку не требуется. Белпочта бесплатно доставит пожелания адресатам.Подписывайтесь на Telegram-каналЕсть чем поделиться? Пишите