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Способы избавиться от неприятных следов чаепития в чашке

13.04.2020 20:48 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Крепкий черный чай - это классика жанра еще с советских времен. Но чем чаще этот напиток оказывается в чашках, тем хуже они выглядят. Коричневый краситель придает внутренней поверхности неопрятный замызганный вид. И перед гостями хозяйке таких чашек стыдно. И самой чайку уже не хочется.

Что лучше справится со следами чаепития?  Проверим соду, уксус, зубную пасту и лимон

Итак, старинное народное средство - сода. Хорошенько натираем ею чашку. Абсорбирующие свойства видны невооруженным взглядом - белый порошок становится светло-коричневым.  

Смачиваем ватный диск уксусом  и удаляем коричневые пятна легким движением руки. Но! Этот кислый запах. Он еще надолго с вами. И кожу жжет. 

Зубная паста пробует справиться с чайным налетом не только на зубах. Приходится энергично работать щеткой ради белоснежной чашки. 

Если после чаепития осталось немного лимона, почему бы не использовать его на благо сервиза? Это ведь природный отбеливатель. 

Споласкиваем чашки и анализируем результаты. 

Итоги и оценки 

1. Старая добрая сода работает превосходно. За чистоту и доступность она получает высшую оценку.

2. После уксуса чашка стала белее. Но характерный запах и необходимость надевать защитные перчатки - это все-таки минус.

3. Зубная паста тоже действует, но не настолько хорошо, как хотелось бы. И усилий приходится прилагать много. 

4. Ломтик лимона – отличное отбеливающее средство и к тому же натуральный ароматизатор.

 
 
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Крепкий черный чай - это классика жанра еще с советских времен. Но чем чаще этот напиток оказывается в чашках, тем хуже они выглядят. Коричневый краситель придает...
 
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