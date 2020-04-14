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Подведены итоги интернет-олимпиады по учебному предмету «Русский язык»

14.04.2020 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

Победители среди учащихся 5 классов (всего – 34):

- Заяц Ксения, ГУО «Средняя школа № 12 г. Борисова» – диплом I степени;

- Круглик Анна, ГУО «Лошницкая гимназия Борисовского района» – диплом I степени;

- Сидлерёнок Ульяна, ГУО «Средняя школа № 10 г. Борисова» – диплом I степени;

- Феоктистова Мария, ГУО «Гимназия № 1 г. Борисова» – диплом I степени;

- Щурок Юрий, ГУО «Лошницкая гимназия Борисовского района» – диплом I степени.

Победители интернет-олимпиады среди учащихся 6 классов (всего – 44):

- Павловец Глеб, ГУО «Лошницкая гимназия Борисовского района» – диплом I степени;

- Пасиков Артём, ГУО «Гимназия № 1 г. Борисова» – диплом I степени;

- Сидлерёнок Ульяна, ГУО «Средняя школа № 10 г. Борисова» – диплом I степени;

- Черняк Дарья, ГУО «Средняя школа № 12 г. Борисова» – диплом I степени.

Победители интернет-олимпиады среди учащихся 8 классов (всего – 6):

Юркевич Любава, ГУО «Гимназия № 1 г. Борисова» – диплом I степени;

Ковалец Мария, ГУО «Гимназия № 1 г. Борисова» – диплом III степени;

Мельник Анастасия, ГУО «Лошницкая гимназия Борисовского района» – диплом III степени.

https://uomoik.gov.by

 
 
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Подведены итоги интернет-олимпиады по учебному предмету «Русский язык» среди учащихся 5 – 8 классов учреждений общего среднего образования Минской области. (Здесь...
 
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