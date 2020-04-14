Подведены итоги интернет-олимпиады по учебному предмету «Русский язык»

Победители среди учащихся 5 классов (всего – 34):
- Заяц Ксения, ГУО «Средняя школа № 12 г. Борисова» – диплом I степени;
- Круглик Анна, ГУО «Лошницкая гимназия Борисовского района» – диплом I степени;
- Сидлерёнок Ульяна, ГУО «Средняя школа № 10 г. Борисова» – диплом I степени;
- Феоктистова Мария, ГУО «Гимназия № 1 г. Борисова» – диплом I степени;
- Щурок Юрий, ГУО «Лошницкая гимназия Борисовского района» – диплом I степени.
Победители интернет-олимпиады среди учащихся 6 классов (всего – 44):
- Павловец Глеб, ГУО «Лошницкая гимназия Борисовского района» – диплом I степени;
- Пасиков Артём, ГУО «Гимназия № 1 г. Борисова» – диплом I степени;
- Сидлерёнок Ульяна, ГУО «Средняя школа № 10 г. Борисова» – диплом I степени;
- Черняк Дарья, ГУО «Средняя школа № 12 г. Борисова» – диплом I степени.
Победители интернет-олимпиады среди учащихся 8 классов (всего – 6):
Юркевич Любава, ГУО «Гимназия № 1 г. Борисова» – диплом I степени;
Ковалец Мария, ГУО «Гимназия № 1 г. Борисова» – диплом III степени;
Мельник Анастасия, ГУО «Лошницкая гимназия Борисовского района» – диплом III степени.