Минздрав рекомендует ограничить посещение женских консультаций

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14 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство здравоохранения рекомендует ограничить посещение женских консультаций, сообщила главный специалист отдела помощи матерям и детям Минздрава Людмила Кеда сегодня во время стрима на YouTube-канале Национального пресс-центра, передает корреспондент БЕЛТА.

«В настоящее время посещение женских консультаций не отменяется. Единственный момент — рекомендуется ограничить посещение женских консультаций», — отметила Людмила Кеда.

Согласно приказу Минздрава, каждый врач акушер-гинеколог должен выработать конкретный план ведения беременных, находящихся на их участке.

БелТА