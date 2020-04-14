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В столичной пятиэтажке взорвался электросамокат. От пожара пострадали две квартиры
14.04.2020 13:34 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В столичной пятиэтажке взорвался электросамокат. В квартире вспыхнул пожар. Подробности
Вечером 13 апреля в МЧС сообщили о пожаре на улице Тухачевского, 43. В квартире на пятом этаже семья готовилась ко сну. ЧП произошло в комнате 18-летнего юноши. Там у кровати стоял на подзарядке электросамокат. Молодой человек услышал шипение и щелчки в зарядном устройстве, подошел и прикоснулся к корпусу. Зарядное устройство было горячим и продолжало шипеть. Парень вышел в соседнюю комнату, чтобы сообщить родителям. В этот момент произошел сильный хлопок и начался пожар.
Пламя очень быстро распространялось по комнате. Жильцы квартиры покинули жилье и вызвали спасателей.
Никто не пострадал, чего не скажешь об имуществе. Комната, где находился электросамокат, не пригодна для жилья, квартира закопчена. Кроме того, от случившегося пострадала и соседняя квартира, треснула смежная стена.
Предварительно, причиной происшествия явилось короткое замыкание зарядного устройства электросамоката «Speedway Mini 4», 2018 года выпуска. Точную причину установит проведенная экспертиза.
Это не первый случай в Минске, когда во время зарядки электросамоката происходит пожар.
Что советует МЧС
Владельцам электросамокатов необходимо строго соблюдать не только правила эксплуатации, но и правила зарядки, ведь это такой же электроприбор как мобильный телефон, электрочайник, пылесос. Он включается в электросеть и может привести к пожару, если не соблюдать инструкцию производителя.
МЧС рекомендует:
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Комната, где находился электросамокат, не пригодна для жилья, квартира закопчена. Кроме того, от случившегося пострадала и соседняя квартира, треснула смежная...
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