В столичной пятиэтажке взорвался электросамокат. От пожара пострадали две квартиры

Источник материала: Tut.by

В столичной пятиэтажке взорвался электросамокат. В квартире вспыхнул пожар. Подробности сообщает МЧС.



Фото: МЧС Минска

Вечером 13 апреля в МЧС сообщили о пожаре на улице Тухачевского, 43. В квартире на пятом этаже семья готовилась ко сну. ЧП произошло в комнате 18-летнего юноши. Там у кровати стоял на подзарядке электросамокат. Молодой человек услышал шипение и щелчки в зарядном устройстве, подошел и прикоснулся к корпусу. Зарядное устройство было горячим и продолжало шипеть. Парень вышел в соседнюю комнату, чтобы сообщить родителям. В этот момент произошел сильный хлопок и начался пожар.

Пламя очень быстро распространялось по комнате. Жильцы квартиры покинули жилье и вызвали спасателей.

Никто не пострадал, чего не скажешь об имуществе. Комната, где находился электросамокат, не пригодна для жилья, квартира закопчена. Кроме того, от случившегося пострадала и соседняя квартира, треснула смежная стена.



Фото: МЧС Минска

Предварительно, причиной происшествия явилось короткое замыкание зарядного устройства электросамоката «Speedway Mini 4», 2018 года выпуска. Точную причину установит проведенная экспертиза.

Это не первый случай в Минске, когда во время зарядки электросамоката происходит пожар.

Что советует МЧС

Владельцам электросамокатов необходимо строго соблюдать не только правила эксплуатации, но и правила зарядки, ведь это такой же электроприбор как мобильный телефон, электрочайник, пылесос. Он включается в электросеть и может привести к пожару, если не соблюдать инструкцию производителя.

МЧС рекомендует:

не оставляйте без присмотра включенный в электросеть прибор;

контролируйте время зарядки самоката, указанное в инструкции;

прежде чем подключить самокат на зарядку, убедитесь, что зарядное устройство не находится под воздействием влаги;

в случае неисправности прекратите использование устройства и обратитесь в сервисный центр;

держите самокат и зарядное устройство в недоступном для детей месте.