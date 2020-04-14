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Яблони и форзиции цветут в столице

14.04.2020 16:07 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Золотой дождь в Минске! На столичных улицах уже во всю мощь цветут форзиции. Также весенние "бело-розовые" наряды "примерили" яблони. Обычно цветы на этих деревьях распускаются в конце апреля - начале мая. Но в этом году "живописный сезон" начался раньше из-за теплой погоды. Кстати, цветение яблонь начинается, если температура воздуха составляет как минимум плюс 15 градусов. А вот эти контрастные кадры мы получили из Борисова. Там в воздухе летали белые лепестки - не яблоневый цвет - снег! Вот такой в этом году апрель.

 
Теги: Минск
 
 
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Золотой дождь в Минске! На столичных улицах уже во всю мощь цветут форзиции. Также весенние "бело-розовые" наряды "примерили" яблони. Обычно цветы на этих деревьях...
 
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