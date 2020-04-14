В Дрибинском районе от бешенства умерли собака и теленок на ферме. После этого всем сделали прививки

Источник материала: Tut.by

В Дрибинском районе случаи бешенства зарегистрировали у домашней собаки и теленка на ферме. Животные пали, сообщает газета «Савецкая вёска». После этого пришлось делать прививки и людям, и животным.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Животные заболели бешенством в деревне Бороденки. Местная жительница сообщила, что ее собака, которая была на привязи, умерла. А до этого к ней подходило какое-то животное — возможно, лиса. Лабораторные исследования подтвердили, что собака болела бешенством. Женщине назначен курс антирабических прививок.

В начале апреля на одной из ферм района пал теленок — он был болен бешенством. По словам помощника врача-эпидемиолога Дрибинского районного центра гигиены Тамары Алиевой, в настоящее время проведены все мероприятия по ликвидации очага. На ферме всем работникам сделаны профилактические прививки. В населенном пункте, где находится сельскохозяйственная ферма, всем домашним животным также сделаны прививки. За очагом установлено наблюдение.