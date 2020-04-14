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В Дрибинском районе от бешенства умерли собака и теленок на ферме. После этого всем сделали прививки
14.04.2020 16:08 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Дрибинском районе случаи бешенства зарегистрировали у домашней собаки и теленка на ферме. Животные пали,
Животные заболели бешенством в деревне Бороденки. Местная жительница сообщила, что ее собака, которая была на привязи, умерла. А до этого к ней подходило какое-то животное — возможно, лиса. Лабораторные исследования подтвердили, что собака болела бешенством. Женщине назначен курс антирабических прививок.
В начале апреля на одной из ферм района пал теленок — он был болен бешенством. По словам помощника врача-эпидемиолога Дрибинского районного центра гигиены Тамары Алиевой, в настоящее время проведены все мероприятия по ликвидации очага. На ферме всем работникам сделаны профилактические прививки. В населенном пункте, где находится сельскохозяйственная ферма, всем домашним животным также сделаны прививки. За очагом установлено наблюдение.
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В Дрибинском районе от бешенства умерли собака и теленок на ферме. После этого всем сделали прививки
В Дрибинском районе случаи бешенства зарегистрировали у домашней собаки и теленка на ферме.
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