ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В Дрибинском районе от бешенства умерли собака и теленок на ферме. После этого всем сделали прививки

14.04.2020 16:08 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В Дрибинском районе случаи бешенства зарегистрировали у домашней собаки и теленка на ферме. Животные пали, сообщает газета «Савецкая вёска». После этого пришлось делать прививки и людям, и животным.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Животные заболели бешенством в деревне Бороденки. Местная жительница сообщила, что ее собака, которая была на привязи, умерла. А до этого к ней подходило какое-то животное — возможно, лиса. Лабораторные исследования подтвердили, что собака болела бешенством. Женщине назначен курс антирабических прививок.

В начале апреля на одной из ферм района пал теленок — он был болен бешенством. По словам помощника врача-эпидемиолога Дрибинского районного центра гигиены Тамары Алиевой, в настоящее время проведены все мероприятия по ликвидации очага. На ферме всем работникам сделаны профилактические прививки. В населенном пункте, где находится сельскохозяйственная ферма, всем домашним животным также сделаны прививки. За очагом установлено наблюдение.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Дрибинском районе случаи бешенства зарегистрировали у домашней собаки и теленка на ферме.
 
Новости дня
Новости общества
 
Интеграция в новой экономической реальности и противостояние COVID-19. Видеоконференция лидеров ЕАЭС
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

13.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
14.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика