«Мы ожидаем, что такая ситуация продлится около двух-трех недель, — отметила замминистра. — Принимаются все меры, чтобы не допустить стремительного лавинообразного роста заболеваний».
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Когда в Беларуси наступит пик заболеваемости по COVID-19?
14.04.2020 — Новости Общества | Единство
Источник материала: Единство
«Мы ожидаем, что такая ситуация продлится около двух-трех недель, — отметила замминистра. — Принимаются все меры, чтобы не допустить стремительного лавинообразного роста заболеваний».
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