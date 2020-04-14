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Надежда Микулич восстанавливается после положительного теста на COVID-19
14.04.2020 16:07 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTЭкс-солистка золотого состава "Верасов" восстанавливается после положительного теста на COVID-19. Надежда Микулич находится в шестой клинической больнице Минска. Она ежедневно проходит осмотры врачей и эксклюзивно для АТН дала свои наставления белорусам и передала спасибо докторам за самоотверженность.
Чаще поддерживать друг друга, замечать заботу медиков, заботиться о самочувствии и здоровье родных и не ловить информационный мусор - такие советы сегодня от белорусских артистов. Они подчеркивают: каждому важно верить в положительный исход, а всей нации - объединиться.
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Экс-солистка золотого состава "Верасов" восстанавливается после положительного теста на COVID-19. Надежда Микулич находится в шестой клинической больнице Минска....
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