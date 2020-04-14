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Оранжевый уровень опасности объявлен на ближайшие два дня
14.04.2020 18:54 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра объявлен на среду и четверг, предупреждают синоптики.
«Утром и днем 15 апреля на большей части территории республики ожидается усиление ветра порывами до 15−20 м/с. 16 апреля ночью по западу, днем на большей части страны ожидается усиление ветра порывами до 15−22 м/с», — сообщает Белгидромет Минприроды.
МЧС при сильном ветре рекомендует:
Ранее синоптики
16 апреля временами ожидаются осадки — в основном дождь. Температура воздуха минимальная ночью +1…6°С, максимальная днем +8…14°С, в южных районах местами до +16°С.
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Оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра объявлен на среду и четверг, предупреждают синоптики.
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