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В БНТУ в будущем учебном году появятся новые специальности
14.04.2020 19:08 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT"Будет набор по четырем дополнительным направлениям: "Проектирование и эксплуатация атомных станций", "Экономическая безопасность", "Промышленный дизайн", "Электрический и автономный транспорт". Эти специальности необходимы нашей стране", - рассказал первый проректор БНТУ Георгий Вершина.
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"Будет набор по четырем дополнительным направлениям: "Проектирование и эксплуатация атомных станций", "Экономическая безопасность", "Промышленный дизайн",...
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