Дубровенский РОЧС напоминает: палы травы могут привести к трагедии

Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)





С установлением теплых весенних дней, многие жители стремятся навести порядок, сжигая прошлогодние листья и мусор. Стоит помнить, что сухая растительность является легкогорючим материалом и способна вспыхнуть даже от небольшой искры. А при незначительном ветре огонь быстро распространяется на огромные территории, оставляя за собой черную, безжизненную пустошь.







С началом пожароопасного периода, на территории Дубровенского района зафиксирован рост числа вызовов на различные загорания. С начала года, пожарные подразделения Дубровенского районного отдела по чрезвычайным ситуациям привлекались на 89 чрезвычайных ситуаций, взято на учёт с дальнейшим проведением проверок 5 пожаров в природных экосистемах: около д. Мордахи, д. Рыленки, д. Печенки, в аг. Осинтор, на территории которых произошло загорание травы и кустарников на общей площади более 4 га. Причиной возникновения загораний стали поджоги, которые совершили неустановленные люди.







Так, в аг. Осинторф, около ул. Железнодорожной, произошло загорание травы и кустарника. Работниками районного отдела по чрезвычайным ситуациям практически удалось затушить огонь, но резкий порыв ветра послужил его разгоранию с новой силой и стремительному распространению. В результате была повреждена одна хозяйственная постройка и 6 уничтожено.

С целью предупреждения загораний в природных экосистемах, на территории Дубровенского района проводятся профилактические мероприятия, направленные на выявление несоблюдений требований пожарной безопасности, с проведением бесед об административной и уголовной ответственности за нарушение правил пожарной безопасности (поджог сухой травы либо непринятие мер по ликвидации палов влекут наложение штрафа в размере от 10 до 40 базовых величин). Дубровенский РОЧС напоминает, выжигание сухой растительности не только опасно для нас – людей, но также для зверей и пресмыкающихся, которые попавши в огненную ловушку, не могут выбраться самостоятельно и погибают. Тем самым нарушается баланс в природе, который мы со временем ощущаем на себе.







Разжигать костры, а также сжигать мусор не запрещено, но необходимо это выполнять, соблюдая несложные правила:

1. Подготовьте площадку:

— окопайте;

— обеспечьте огнетушителем или емкостью с водой (не менее 10 л) и штыковой лопатой.

2. Минимальное расстояние при сжигании мусора 10 м. от зданий и сооружений.

3. Перед тем, как покинуть место разведения костра, выжигания мусора или приготовления пищи, погасите очаги горения до полного прекращения тления.

Разжигайте костры правильно, с соблюдением правил пожарной безопасности, тем самым обезопасив себя, окружающих, животных и растения.

Дмитрий ПЫКАВЫ, старший инженер СОФ ГСП ЛЧС и ГО Дубровенского РОЧС