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Поддержка наших врачей. Ради благородного дела объединяются предприниматели, учителя, студенты

14.04.2020 21:56 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Особенно важна в эти дни поддержка наших врачей. И словом, и делом. Они находятся на передовой. Для нужной и посильной помощи им и ради благородного дела  объединяются предприниматели, учителя, студенты. Одни шьют для больниц средства индивидуальной защиты. Другие готовят горячее питание, причем на безвозмездной основе. И таких небезучастных людей  становится все больше. Андрей Ястребов встретился с ними и сам принял участие в акции. 

Анатолий Степанович из Кировска теперь волонтер. Поиски идей для бизнеса - а на лазерном станке можно создавать настоящие произведения искусства - привели предпринимателя на один из благотворительных чатов. В итоге включился в кампанию помощи врачам. Его медицинские щитки для защиты лица теперь расходятся по всей стране. 

Эта партия уже четвертая по счету. Сами же в семье и собирают щитки с защитной пленкой. Всего три детали к ним, поэтому времени уходит немного.  

Осиповичи, Чаусы, Бобруйск - география поставок расширяется с каждым днем. Эта партия отправится в могилевские больницы. 

От предпринимателя привезли щитки для масок в областной центр волонтерам. А дальше работа уже за ними.

Поддержка наших врачей. Ради благородного дела объединяются предприниматели, учителя, студенты


Это  теперь не меню в кафе, а обед для медиков, причем бесплатный. В день по сотне порций. В этом кафе сегодня работают те, кто готов помогать не на словах, а  по-настоящему. Уже нашлись и единомышленники. Например, Владислав Дорошко из соседнего ресторана. Теперь помогает коллегам на кухне. 

Павел Емельянцев, предприниматель: "Мы рассказали об этом людям, мы разместили информацию в соцсетях, на площадке для сбора средств и начали работу. И мы увидели колоссальный отклик от наших людей. Это и финансовая поддержка, это предложение рук - будем картошку чистить, еще что-то".

Сегодня полноценный обед отправился в инфекционку, где врачи на круглосуточном дежурстве. Помощь здесь принимают с  благодарностью, которая в эти дни звучит особенно трогательно. 

Не осталась в стороне и молодежь. Сегодня активисты БРСМ  отправили сотни открыток с изображением сердца и теплыми словами в адрес врачей. Флешмоб объединил всю страну. 

Открытки обязательно дойдут до адресата, уверяют организаторы. Эскиз послания можно скачать в интернете или сделать своими руками. С пометкой #CпасибоМедикам Белпочта отправляет их бесплатно со словами благодарности белорусским врачам.

 
 
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Особенно важна в эти дни поддержка наших врачей. И словом, и делом. Они находятся на передовой. Для нужной и посильной помощи им и ради благородного дела ...
 
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