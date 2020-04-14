Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Дезинфекция общественного транспорта и подъездов домов. Усиливаются меры по профилактике вирусных заболеваний По всей стране усиливаются и меры по профилактике вирусных заболеваний. К примеру, в гродненском троллейбусном управлении закупили специальное оборудование,...

По всей стране усиливаются и меры по профилактике вирусных заболеваний. К примеру, в гродненском троллейбусном управлении закупили специальное оборудование, которое позволяет обрабатывать салон непосредственно на маршрутах. На уборку подъездов несколько раз в день выходят работники ЖЭСов. Как общими усилиями противодействовать инфекциям? РепортажНа своем посту приемщик подвижного состава Наталья Оленская с 8 утра и до 8 вечера. Работа, признается, не тяжелая, но очень ответственная. Необходимо продезинфицировать каждый троллейбус, въезжающий в депо, - по салону распылить антисептик, который убивает любой вирус.Дезинфекции техники в троллейбусном управлении уделяют особое внимание. Ежедневно электротранспорт перевозит десятки тысяч пассажиров. И каждый из них должен быть уверен в своей безопасности.Набор антисептических средств выдается и каждому водителю в рейс. При необходимости можно обработать поручни и сиденья непосредственно на маршруте.Кроме санитарной обработки транспорта непосредственно в троллейбусном управлении, в городе действуют еще несколько стационарных постов на конечных остановках. После того как пассажиры выходят, троллейбус приезжает на специальную площадку и здесь еще раз проводится полная дезинфекция салона.Сегодня все общественные места под пристальным вниманием эпидемиологических служб. Магазины, аптеки, отделения почты - дезинфекция здесь стала делом привычным. Работники ЖЭСов в подъездах жилых домов обрабатывают антисептиком ручки дверей на площадках и перила лестничных пролетов. Помогают и сами жильцы.Специалисты делают все, чтобы защитить население от вирусных инфекций. Но многое зависит и от самих людей. Каждому необходимо как минимум соблюдать элементарные правила гигиены.