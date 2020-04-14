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Дезинфекция общественного транспорта и подъездов домов. Усиливаются меры по профилактике вирусных заболеваний

14.04.2020 22:11 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

По всей стране усиливаются и меры по профилактике вирусных заболеваний. К примеру, в гродненском троллейбусном управлении закупили специальное оборудование, которое позволяет обрабатывать салон непосредственно на маршрутах. На уборку подъездов  несколько раз в день выходят работники ЖЭСов. Как общими усилиями противодействовать инфекциям? Репортаж Юрия Карнеловича.

На своем посту приемщик подвижного состава Наталья Оленская с 8 утра и до 8 вечера. Работа, признается, не тяжелая, но очень ответственная. Необходимо продезинфицировать каждый троллейбус, въезжающий в депо, - по салону распылить антисептик, который убивает любой вирус.

Дезинфекции техники в троллейбусном управлении уделяют особое внимание. Ежедневно электротранспорт перевозит десятки тысяч пассажиров. И каждый из них должен быть уверен в своей безопасности. 

Виктор Шарейко, директор УГП "Гродненское троллейбусное управление": "Мы ежедневно минимум 3-4 раза проводим механически дезинфекцию. Т.е. и в ночное время, во время ежедневного обслуживания, и на въезде, когда въезжает троллейбус, где-то на обед останавливается, или где-то приезжает на ремонт. Все троллейбусы обрабатываются дезинфицирующими средствами".

Набор антисептических средств выдается и каждому водителю в рейс. При необходимости можно обработать поручни и сиденья непосредственно на маршруте.

Кроме санитарной обработки транспорта непосредственно в троллейбусном управлении, в городе действуют еще несколько стационарных постов на конечных остановках. После того как пассажиры выходят, троллейбус приезжает на специальную площадку и здесь еще раз проводится полная дезинфекция салона. 

Сегодня все общественные места под пристальным вниманием эпидемиологических служб. Магазины, аптеки, отделения почты - дезинфекция здесь стала делом привычным. Работники ЖЭСов в подъездах жилых домов обрабатывают антисептиком ручки дверей на площадках и перила лестничных пролетов. Помогают и сами жильцы.

Дезинфекция общественного транспорта и подъездов домов. Усиливаются меры по профилактике вирусных заболеваний


Марта Касперчук, мастер участка ЖЭС № 14 г. Гродно: "Сейчас влажная уборка мест общего пользования и подъездов проводится несколько раз в день. Были выделены дезинфицирующие средства,  с помощью их и ветоши протираются ручки дверные, перила, протираются кнопки. Протирка стен проходит, мойка подъездов производится с помощью хлорсодержащих средств".

Специалисты делают все, чтобы защитить население от вирусных инфекций.  Но многое зависит и от самих людей. Каждому необходимо как минимум соблюдать элементарные правила гигиены. 

 
Теги: Гродно
 
 
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По всей стране усиливаются и меры по профилактике вирусных заболеваний. К примеру, в гродненском троллейбусном управлении закупили специальное оборудование,...
 
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