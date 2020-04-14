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Надежда Микулич дала свои наставления белорусам: обязательно ходить в маске и мыть руки

14.04.2020 22:38 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

После положительного теста на COVID-19  восстанавливается экс-солистка золотого состава "Верасов"  Надежда Микулич. Она ежедневно проходит осмотры врачей в 6-й клинической больнице столицы. Эксклюзивно для АТН  она дала свои наставления белорусам  и передала спасибо  докторам за самоотверженность.

Белорусские артисты поддерживают страну в борьбе с COVID-19 


Надежда Микулич, заслуженная артистка Беларуси: "Я желаю всем не унывать. Это не так страшно. Но главное - беречь себя. Обязательно ходить в маске, обязательно мыть руки. Но бояться не надо. Врачи помогут".

 
 
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После положительного теста на COVID-19  восстанавливается экс-солистка золотого состава "Верасов"  Надежда Микулич. Она ежедневно проходит осмотры врачей в 6-й...
 
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