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Надежда Микулич дала свои наставления белорусам: обязательно ходить в маске и мыть руки
14.04.2020 22:38 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTПосле положительного теста на COVID-19 восстанавливается экс-солистка золотого состава "Верасов" Надежда Микулич. Она ежедневно проходит осмотры врачей в 6-й клинической больнице столицы. Эксклюзивно для АТН она дала свои наставления белорусам и передала спасибо докторам за самоотверженность.
Белорусские артисты поддерживают страну в борьбе с COVID-19
Надежда Микулич, заслуженная артистка Беларуси: "Я желаю всем не унывать. Это не так страшно. Но главное - беречь себя. Обязательно ходить в маске, обязательно мыть руки. Но бояться не надо. Врачи помогут".
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После положительного теста на COVID-19 восстанавливается экс-солистка золотого состава "Верасов" Надежда Микулич. Она ежедневно проходит осмотры врачей в 6-й...
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